Ops Intesa, Ubi rivede il piano industriale Crescono i dividendi per gli azionisti

I movimenti dei grandi azionisti

Intanto, sul fronte interno, resta da capire come si muoveranno i grandi azionisti rispetto all’adesione o meno dell’offerta. In un'intervista rilasciata al Sole 24 Ore, il presidente della Fondazione Monte di Lombardia, Aldo Poli, che detiene il 4,96% dell'istituto bresciano ed è il secondo socio del Patto Car, ha aperto a una valutazione a tutto tondo dell'Offerta di Intesa. Nello specifico, Poli ha dichiarato che l`obiettivo della Fondazione è la «tutela del territorio e le valorizzazione dell`investimento».

Per Equita Sim, che è advisor di Intesa nel deal, si tratta di «due obiettivi pienamente coerenti con l`Ops di Intesa in quanto i termini dell`offerta hanno garantito un premio del 28% agli azionisti Ubi rispetto ai valori pre-deal, in caso di inefficacia dell`offerta il multiplo di Ubi (oggi a premio rispetto ai competitor) subirebbe quindi una contrazione con effetto negativo sul prezzo stimabile in circa 30%», sottolinea il report. Rispetto al tema dei dividendi Equita, l’adesione all’offerta di Intesa «garantirebbe un flusso di dividendi molto superiore rispetto a quello di Ubi (sarebbe stato quasi il doppio negli ultimi 10 anni se la Fondazione fosse stata azionista di Ubi)».

Resta da capire come si muoverà l’altra grande fondazione di Ubi, Fondazione Cassa Di Risparmio Di Cuneo, che fino ad oggi si è posta, insieme a tutto il Car, in maniera avversa all’operazione di Intesa.