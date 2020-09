Ops Ubi, Intesa prepara il delisting Raggiunto il 98,9%, ora scatta lo squeeze out, con l’acquisto obbligatorio delle azioni residue non ancora conferite

L’offerta obbligatoria di Intesa Sanpaolo sulle azioni di Ubi Banca non consegnate all’Opas. Intesa è arrivata a detenere il 98,9% del capitale dell'istituto di Brescia-Bergamo. Avendo superato la soglia del 95% si procederà al delisting passando per lo squeeze-out col quale il gruppo guidato da Carlo Messina raccoglierà direttamente le azioni residue. Diventerà così titolare del 100% di Ubi, senza quindi più soci di minoranza. Sarà così tutto più facile sia all'assemblea di metà ottobre per la nomina nel nuovo Cda di Ubi sia a quella delle prossima primavera per la fusione fra le due banche.

Il delisting avverrà al termine dello squeeze out. La tempistica per l’acquisto da parte di Intesa dell’1,1% rimanente del capitale di Ubi sarà da concordare con Borsa Italiana e l’idea è di concluderlo in tempo utile per l’assemblea, indicata a metà ottobre, per la nomina del board. Alla fusione con una controllata totale come sarà Ubi della quale Intesa avrà il 100% si arriverà poi ad aprile con l’assemblea di approvazione del bilancio. Con l’integrazione, così, non si porrà il rischio che per la nomina del board a ottobre vengano presentate liste di minoranza, consentite dallo statuto solo per azionisti con almeno l’1% del capitale.