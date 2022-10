Optimus, ecco il prototipo di robot umanoide di Tesla

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Eccolo finalmente! Non è un nuovo modello elettrico di Tesla, ma qualcosa del brand c'è: si tratta di Optimus il robot umanoide presentato all'evento AI Day 2022 dal ceo del marchio californiano Elon Musk che, tuttavia, ha spiegato che per il momento si tratta solo di un prototipo che comunque condivide alcuni dei software e dei sensori di intelligenza artificiale destinate a tutte le funzionalità di assistenza necessarie alla guida delle Tesla che sono equipaggiate con il pilota automatico.



Potrebbe costare meno di 20.000 dollari

Secondo lo stesso Musk, il prototipo può anche fare molto di più di quello che si è visto nel corso della conferenza, ma si trattava comunque della prima volta che veniva lasciato agire in modo totalmente indipendente. Il prezzo del robot dovrebbe aggirarsi intorno a una cifra inferiore ai 20.000 dollari. Musk ha spiegato che ha come obiettivo di inserire presto questi robot nelle sue fabbriche per compiti vari.



Loading...

Un primo utilizzo è in lavori di tipo pesante

Optimus è stato chiamato sul palco per svolgere poche azioni basilari, come salutare il pubblico, senza rischiare di fare troppi movimenti. Nel frattempo, Tesla ha mostrato alcuni video per dare l'idea di ciò che potrebbe fare il robot in futuro, come svolgere ad esempio alcuni lavori pesanti all'interno di fabbriche e di magazzini, ma molto altro ancora.



E' alimentato da una batteri di 2,3 kWH

Il robot mostrato negli ultimi sei mesi: prima di passare al progetto funzionante pronto per la produzione in massa potrebbero tuttavia essere necessari altri mesi, se non addirittura anni, hanno ammesso gli stessi ingegneri della casa americana. Optimus è abbinato ad una batteria da 2,3 kWH che è alimentato da un chipset proprietario Tesla e in aggiunta pure della connettività sia WiFi che LTE.



Per Musk il robot è una soluzione rivoluzionaria

Le mani sono state realizzate con un design biologicamente ispirato a quelle umane le più adatte a raccogliere oggetti di varie forme e dimensioni. Per Musk il progetto rappresenta una trasformazione fondamentale per la civiltà del futuro seguito poi all'annuncio anticipato lo scorso anno, in cui Musk aveva parlato di un robot che avrebbe rivoluzionato catena di montaggio e attività produttiva di Tesla.