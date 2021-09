Opyn guarda al traguardo dei 100 milioni di ricavi nel 2023 e a una possibile Ipo

4' di lettura

Diventare leader in Italia e in Europa nel digital lending e Lending as a Service Platform, ovvero fornire prestiti alle imprese ma soprattutto mettere al servizio di banche e aziende corporate una piattaforma digitale per i servizi di banca digitale. Obiettivo raggiungere 100 milioni di ricavi tra il 2024 e il 2026 ed Ebitda Margin del 40%. Parte da qui il piano di Opyn, evoluzione di BorsadelCredito.it, storica fintech italiana del lending alle imprese nata nel 2012. Un Ebitda stimato di 5 milioni...