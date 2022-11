Opyn porta in Italia il «buy now pay later» per aziende piccole e micro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sbarca in Italia il “buy now pay later” nella formula business-to-business, pensata per le aziende, in particolare per permettere a quelle piccole e alle micro di avere a portata di mano una soluzione alternativa di finanziamento per le esigenze e le forniture quotidiane. La filosofia è la stessa del Bnpl, la formula di finanziamento a rate istantaneo degli acquisti al consumo che tanto successo ha avuto negli ultimi anni anche in Italia.

Ora Opyn, la fintech specializzata nel lending digitale alle imprese, ha deciso di cavalcare la soluzione in ottica B2B.

Lo schema rimane lo stesso. La piccola impresa, l'artigiano o il professionista che deve operare l'acquisto per il suo lavoro può accedere al pagamento in tre rate, la prima subito, la seconda a 30 giorni, la terza a 60, in maniera semplice, al momento del pagamento del merchant.

Il, servizio può essere utilizzato sia per acquisti digitali sia per quelli fisici in negozio, attraverso il sistema Pay by link. Il venditore riceve subito due terzi della somma grazie alla copertura di Opyn e il saldo a 60 giorni. Da parte sua la fintech mette in campo la capacità tecnologica e l'esperienza maturata nel mondo del credito alle aziende, soprattutto per quanto riguarda l'analisi del rischio creditizio, ma anche delle potenziali frodi.

Opyn Pay Later è il primo servizio in Italia di “buy now pay later” rivolto specificamente al mondo business, un settore in cui sono attivi solo pochi player, tutti concentrati nell'Europa nord-occidentale, tanto che la fintech ha pensato l'offerta in un'ottica internazionale. «Il Bnpl non ha a oggi particolari vincoli regolamentari in Europa, mentre il mercato del credito è ancora molto parcellizzato per singoli Paesi, a livello di norme e di processi. Per questo pensiamo a una distribuzione a livello europeo a partire dal 2023 con alcuni Paesi-pilota», afferma Antonio Lafiosca, chief operations officer di Opyn.