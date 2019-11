Opzione donna verso quota 18mila domande, per un terzo da disoccupate Il canale per andare in pensione a partire da 58 anni anche quest’anno riscuote successo, nonostante comporti una riduzione consistente dell’importo dell’assegno di Matteo Prioschi

Salvo imprevisti, la legge di bilancio 2020 ora all’esame del Parlamento prorogherà di un anno “opzione donna”. Un canale di pensionamento che nel 2019 dovrebbe essere utilizzata da circa 18mila lavoratrici, più per necessità che per scelta, e che prevede la maturazione del requisito previdenziale al raggiungimento di 35 anni di contributi e 58 anni di età (59 in caso di lavoratrici autonome).



Introdotta nel 2004, per diversi anni ha suscitato scarso interesse, dato che i requisiti allora richiesti (35 anni di contributi e 57 o 58 di età) coincidevano o differivano poco rispetto alle modalità di pensionamento ordinario.

La svolta si è avuta dal 2012 quando, per effetto della riforma Fornero, i requisiti “standard” sono cresciuti sensibilmente, soprattutto per le donne. Ecco che la via d’uscita alternativa ha registrato un successo crescente: 7.157 pensioni liquidate nel 2012 e poi via via sempre più fino ad arrivare alle oltre 28mila del 2015, anno in cui l’opzione sarebbe dovuta uscire di scena. Quindi ci sono stati alcuni interventi di proroga, con 15.330 assegni liquidati nel 2016, poco meno di 10mila nel 2017 e 2.500 l’anno scorso.



Quest'anno il ritorno, per effetto del decreto legge 4/2019 che ha riproposto opzione donna seppur incrementando di un anno il requisito anagrafico minimo. Un’opportunità che alla fine dello scorso mese di settembre era già stata attivata da 13.500 lavoratrici, con la prospettiva di arrivare a 18-19mila domande accolte entro la fine dell’anno. Un numero analogo a quanto si prevede di raggiungere l’anno prossimo grazie alla proroga contenuta nella legge di bilancio.





Il 53,3% delle domande di opzione donna accolte è riferito a donnein situazioni di difficoltà lavorativa (disoccupate, cassa integrate, eccetera)

Proprio i numeri relativi a quanto accaduto quest’anno evidenziano come questo tipo di pensionamento sia prevalentemente una necessità, più che una scelta. Secondo i dati contenuti nel Resoconto sociale Inps, delle pensioni liquidate nei primi quattro mesi dell’anno solo il 33,2% riguarda lavoratrici che nel 2017 hanno guadagnato più di 13mila euro. Un altro terzo ha dichiarato zero redditi, e quasi un ulteriore 20% non ha superato gli 8.700 euro lordi all’anno. Quindi disoccupate oppure con entrate molto contenute. Più che quale forma di flessibilità pensionistica, opzione donna viene utilizzata in buona parte per garantirsi un reddito.