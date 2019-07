Ora la Bce si impegna a centrare davvero l’obiettivo di inflazione al 2% L’obiettivo del 2% - ha spiegato il presidente della Bce Mario Draghi - non va considerato come un tetto di Riccardo Sorrentino

La Banca centrale europea ora è davvero pronta, e determinata. Non ha solo modificato - come molti si attendevano - la forward guidance, introducendo la possibilità di un taglio del costo del credito (i tassi resteranno «al livello attuale o più basso, almeno fino alla prima metà del 2020»); né ha soltanto confermato la nuova fase espansiva. Ha fatto un passo in più: si è impegnata a centrare davvero - e in modo «simmetrico» - l’obiettivo di inflazione del 2% che finora era stato quasi consegnato al lungo periodo.

Un orientamento più aggressivo

La Bce ha «sottolineato la necessità di un orientamento molto accomodante della politica monetaria per un periodo prolungato di tempo, dal momento che l’inflazione, reale e prevista, è rimasta in modo persistente al di sotto dei livelli in linea con l’obiettivo». Questo significa che se «le prospettive di inflazione di medio termine continueranno a mancare il loro bersaglio, il consiglio direttivo è determinato ad agire», adottando un atteggiamento «simmetrico». Questo significa - come il presidente Mario Draghi aveva già spiegato a giugno - che l’obiettivo del 2% non va considerato come un tetto. È più che altro il livello per così dire medio da centrare.

Rivalutazione di tutti gli strumenti

Per ottenere questo scopo, occorrerà «adattare tutti gli strumenti» di politica monetaria. La Bce ha quindi affidato ai diversi comitati attivi nell’Eurosistema delle banche centrali nazionali il compito di esaminare tutte le opzioni, incluso il rafforzamento della «forward guidance sui tassi» (e quindi non su altri strumenti), l’introduzione di misure correttive (per ovviare ai possibili effetti collaterali sulla redditività delle banche dei tassi negativi) ma anche - e questo è un passo avanti - «opzioni per le dimensioni e la composizioni di potenziali nuovi acquisti di assets»: un eventuale qe2.

In forte flessione le aspettative di mercato...

Alla Bce, quindi, gli attuali tassi di inflazione, che oscillano intorno all’1,4%, piacciono ora molto meno di prima. Qualcosa è dunque cambiato, e radicalmente, nelle sue valutazioni. Cosa è accaduto? La Bce è spinta ad agire, sia pure con prudenza - il taglio dei tassi è rinviato a settembre - a causa del cattivo andamento delle aspettative di inflazione, misurate dal mercato. Se il forte calo degli interest rate swap 5y5y è in gran parte, l’80% secondo la Bce, determinato da fattori come il premio al rischio, scadenze più brevi mostrano una flessione meno intemsa, ma “genuina”. In ogni caso, ha spiegato Draghi, «sarebbe un errore essere compiaciuti» (complacent) dei propri risultati e attribuire questo andamento a fattori irrilevanti per la politica monetaria.