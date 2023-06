La Ora Cat è una compatta elettrica del branche fa parte del colosso Great Wall e dovrebbe essere disponibile a breve con un listino a partire da circa 30.000 euro. Lo stile è un pò retro nel design, tanto che per certi aspetti richiama quello del Maggiolino, la caratteristica principale del modello che è comunque dotato tra i vari equipaggiamenti di un chip di Intel che ha la funzione di centro tecnologico d'ultima generazione per i sistemi di assistenza alla guida tra i quali l'Automated Reverse Assist che utilizza una telecamera per registrare fino a 50 metri di percorso e fornire assistenza in retromarcia nelle strade più strette. Sotto al cofano offre un un motore con una potenza di 126 kW pari a 171 cv e 250 Nm di coppia, il tutto è poi alimentato da una batteria agli ioni di litio da 63 kWh in gradi di offrire un'autonomia pari ad oltre 400 km.

