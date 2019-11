Ora la Cina è nella fase delle buone intenzioni

L’elenco delle buone intenzioni è molto ampio. Si parte dallo sviluppo verde, un elemento critico per modernizzare l’economia e, anche, una soluzione fondamentale per prevenire l’inquinamento. La Cina vuol consolidare gli sforzi fatti per mantenere “i nostri cieli blu”, entro il 2019 le emissioni di anidride solforosa e di ossido di azoto saranno ridotte del 3% e ci sarà un continuo declino della densità di PM2 in molte aree chiave. L’inquinamento atmosferico all’interno e intorno alla regione Pechino-Tientsin-Hebei, nel delta del fiume Yangtze e nella zona della pianura del fiume Fenhe-Weihe sarà tenuto sotto controllo.

Produzione industriale, carbone usato come combustibile e autoveicoli sono ancora le tre principali fonti di inquinamento, acqua e suolo saranno difesi, entro il 2019 si punta a un calo del 2% della domanda di ossigeno chimico e delle emissioni di azoto ammoniacale. Saranno adottate misure globali per migliorare le condizioni dei bacini fluviali chiave e delle aree offshore e sarà intensificato lo smistamento dei rifiuti solidi e lo smaltimento dei rifiuti urbani.

Forte il richiamo a quanto dovranno fare le imprese, intanto partendo dal rispetto della legge e dei nuovi regolamenti. Operazione non facile, l’enforcement resta molto difficile da gararantire su un territorio così vasto e anche su questo versante verde. Promuovere un uso più pulito del carbone e lavorare più rapidamente per affrontare il problema dello sfruttamento pieno dell’energia eolica, solare e idroelettrica, questo è un altro versante importantissimo. Conservazione e riciclaggio delle risorse saranno cruciali, come pure la lunga marcia per la conformità agli standard internazionali.

Il processo è lungo e non privo di difficoltà, ma lo scotto pagato finora dalla Cina (e non solo) in termini di inquinamento da sviluppo troppo rapido brucia troppo, archiviarlo è impossibile. Basta guardarsi intorno.