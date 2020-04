Ora d’aria a 200 metri dalla segregazione domestica. Tra paternalismo e paura

L’alibi del cane e gli sguardi indagatori

La prima riguarda la nostra, per dirla con lo scienziato J. Piaget, “astrazione riflettente”, ossia l’attività cognitiva che analizza la realtà. L’osservatore che osserva se stesso, oltre alla realtà, che mi porta ad istituire un parallelo con l’affermazione di Eugenio Montale «la mente accorda, indaga, disunisce» della lirica “I limoni”.

La signora sta deprecando se stessa. Anche lei, come noi, fuori, con il cane (mi viene spontanea una domanda che ovviamente non le porrò mai: se non avesse avuto il cane, sarebbe uscita ugualmente? ). Ho sempre ritenuto nella vita che sia importante fare le cose senza alibi. Chissà. Magari sarebbe uscita ugualmente. Non so. Non saprò mai.

Vedo che si allontana, fermandosi a chiacchierare con persone sue conoscenti al balcone. Chiacchere, risate. Poi, non la vedo più.

Occhi che ci guardano, dalla finestra. Ci deprecano, oppure ci invidiano perché siamo scesi in strada mentre loro non hanno il coraggio di farlo per paura delle Forze dell'Ordine?

I modelli basati sulla paura

La seconda riflessione riguarda la costruzione sociale della conoscenza. Un tema che la Psicologia Sociale di matrice europea ha posto già dal Secondo dopoguerra, e che è divenuto paradigma teorico grazie alla Scuola ed al pensiero di Serge Moscovici. Non tanto nella sua declinazione del rapporto tra scienza ufficiale e “scienza ingenua” (anche se, purtroppo, il Coronavirus si presterebbe bene a studi di questo genere), ma nelle vicende che vedono impegnata la dimensione dell’informazione.

I Decreti del Presidente del Consiglio affrontano il tema dell’attività all’aria aperta. In modo succinto, ma preciso. L'attività di passeggiare in prossimità della propria abitazione è consentita. Perché allora viene taciuta, o addirittura minacciata di sanzione anche per chi rimane nelle regole e passeggia con le protezioni adeguate (o comunque definite tali dagli organi sanitari/scientifici di competenza) ed in solitudine?

Ripenso ai modelli persuasivi definiti “fear-based”, ossia basati sulla paura.