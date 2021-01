Ora è ufficiale, l’apertura della stagione dello sci è rinviata al 18 gennaio L’ordinanza prevede il rinvio «subordinatamente» all’approvvazione delle regole che il Cts dovrà definire nei prossimi giorni. di Marzio Bartoloni

Il ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza con cui si differisce la riapertura degli impianti sciistici al 18 gennaio 2021. Nei giorni scorsi le regioni e le province autonome avevano chiesto attraverso lettera del presidente della conferenza, Stefano Bonaccini, un rinvio della riapertura in vista di un allineamento delle linee guida al parere espresso dal Comitato tecnico scientifico L’ordinanza prevede infatti il rinvio «subordinatamente» all’approvvazione delle regole che il Cts dovrà definire nei prossimi giorni.

A chiedere una data certa dopo quella prevista in precedenza per il 7 gennaio erano stati nei giorni scorsi operatori e amministratori delle Regioni dell'arco alpino, dal Trentino alla Valle d'Aosta, dopo la lettera che il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, ha inviato ai ministri Francesco Boccia e Giuseppe Speranza chiedendo il rinvio dell'apertura della stagione. Il 18 gennaio era stata una data suggerita, una sorta di “deadline” per far ripartire un settore duramente colpito dal Covid. Il parere del Comitato tecnico scientifico ora è atteso nei prossimi giorni. E sicuramente terrà conto anche della richiesta delle stesse Regioni che a riaprire siano solo gli impianti nelle zone gialle e non quelli in zone rosse o arancioni. E questo in modo automatico, come avviene per le altre aperture e chiusure a seconda della zona. La richiesta della Regioni è anche quella di far valutare il documento al Cts entro il 7 gennaio, affinché possa essere incluso «nel prossimo Dpcm che entro il 15 gennaio sostituirà quello in scadenza». In questo modo anche gli operatori e gli imprenditori avranno il tempo necessario per riorganizzare l'intera filiera per poter ospitare in sicurezza i primi turisti del 2021.

