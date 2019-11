Gli Stati Uniti escono dall’accordo sul clima, formalizzato il ritiro

La nota di Pompeo

Un punto di vista ribadito dal capo della diplomazia Pompeo nella sua nota che ha annunciato la notifica del ritiro alle Nazioni Unite. «Nelle discussioni internazionali sul clima, noi continuiamo a offrire un modello realistico e pragmatico secondo cui l'innovazione e i mercati aperti possono portare a grande prosperità, meno emissioni e ad avere maggiori e sicure fonti di energia. Oggi abbiamo iniziato il procedimento per ritirarci dall'Accordo di Parigi. Gli Stati Uniti sono orgogliosi dei record raggiunti come leader mondiale nella riduzione di tutte le emissioni (...), nella crescita della nostra economia e nella garanzia di assicurare energia per i nostri cittadini. Il nostro è un modello realistico e pragmatico».

Nessuna sorpresa

Le associazioni ambientaliste hanno condannato la decisione che arriva tuttavia senza sorprese. «La decisione di abbandonare l'Accordo di Parigi – scrive Andrew Steer, presidente del World Resources Institute – è crudele per le generazioni future, lasciando il mondo meno sicuro e produttivo. Toglie anche agli americani la possibilità di godere dei vantaggi che arriveranno dai lavori legati all'energia pulita, vantaggi tecnologici e competitivi che offre il futuro a basse emissioni di carbonio e che verranno presi da altre nazioni».



L’allarme degli scienziati

La mossa americana arriva mentre gli scienziati affermano che il mondo deve intraprendere azioni «senza precedenti» per ridurre le sue emissioni di carbonio nel prossimo decennio, tagliandole a metà entro il 2030 per evitare effetti irreversibili e potenzialmente catastrofici dei cambiamenti climatici. Il mondo si è già riscaldato più di circa un grado Celsius (1,8 gradi Fahrenheit) sopra i livelli preindustriali. L'accordo di Parigi stabiliva obiettivi ambiziosi per mantenere il riscaldamento del pianeta “ben al di sotto” di un aumento di due gradi e, se possibile, non superiore a 1,5 gradi.

L’Assemblea Onu sul clima

La decisione del ritiro americano arriva a poche settimane dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata quest’anno proprio alle azioni sul clima per invitare le nazioni a prendere impegni più stringenti per tagliare le emission che alimentano il riscaldamento globale. «Il costo maggiore – aveva detto il segretario generale dell'Onu, António Guterres – è stare fermi. Il costo maggiore è continuare a sovvenzionare l'industria morente dei combustibili fossili, continuare a costruire sempre più centrali elettriche a carbone e negare ciò che è chiaro come il giorno: che siamo in una profonda ‘buca' climatica e per uscire, dobbiamo prima smettere di scavare».

La crisi climatica secondo gli americani

Un crescente numero di americani, a differenza del loro presidente, sente invece l'emergenza climatica come una crisi reale. Due terzi della popolazione ritiene che Trump stia facendo troppo poco per risolvere il problema, secondo un sondaggio recente della Kaiser Family Foundation e del Washington Post. Otto americani su dieci, sempre secondo il sondaggio, ritengono che l’attività umana influisca sui cambiamenti climatici, e circa metà di loro crede che siano necessarie azioni urgenti nel prossimo decennio per evitare conseguenze peggiori.