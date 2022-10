Ora, ecco la nuova compatta da famiglia

Il marchio Ora è uno dei nuovi brand creati recentemente dai colossi cinesi per lanciare le gamme elettriche e nella fattispecie appartiene a Great Wall. La Funky Cat è la compatta della famiglia Cat: nota in Cina come Haomao e presente a Parigi anche nella versione GT, è lunga poco più di 4,2 metri e ha un motore elettrico da circa 170 CV. Si è già vista un anno fa a Monaco (foto sopra) come “Ora Cat” e basta. A Parigi ha debuttato l’ultima evoluzione, la Next, rivisitata nel look ma sempre con lo stesso stile, lunga quasi 4,9 metri e con due motori per 408 CV totali alimentati da un batteria 83.5 kWh al nickel-cobalto-manganese.

