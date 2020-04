«Ora l’Europa ha uno scudo almeno pari agli Stati Uniti» Per il ministro delle Finanze del Lussemburgo all’Eurogruppo è stato raggiunto «un grande accordo politico con interventi senza precedenti» Dal nostro corrispondente Isabella Bufacchi

FRANCOFORTE - «È un grande accordo politico che risponde alla crisi Covid-19 con interventi senza precedenti. Siamo riusciti a metterci d’accordo in un mese, tempi veloci per l’Eurozona, su un pacchetto di sostegno a imprese, lavoratori e Stati da oltre 500 miliardi: così grande non c’era mai stato prima, il segnale di un’Europa solidale, che ha preso questa crisi molto sul serio. Questo nessuno lo può contestare. E se sono emerse alcune difficoltà nel dibattito nell’Eurogruppo, questo si spiega proprio con le dimensioni senza precedenti del pacchetto». È soddisfatto Pierre Gramegna, il ministro delle Finanze del Lussemburgo, dopo l’accordo su Mes, Bei, Sure e fondo di ricostruzione.

Quali sono i benefici di queste misure, per l’Italia?

Il potenziamento della Bei da 200 miliardi è importante, si affianca ai programmi di aiuto nazionali ed è uno scudo di protezione complementare, con garanzie e finanziamenti europei per le imprese piccole e medie: in Italia ci sono tantissime Pmi che stanno soffrendo molto ora. Il programma Sure della Commissione consentirà alle imprese di mantenere i posti di lavoro, con prestiti a tassi vantaggiosi: un aiuto molto concreto. I finanziamenti del Mes saranno aperti a tutti e per la prima volta, per la crisi Covid-19 non ci saranno condizioni, diversamente dagli altri strumenti del Mes in periodi normali. E questo è un passo importante. Restano due limitazioni ma comprensibili: l’importo pari al 2% del Pil per Paese e l’uso mirato alle strutture sanitarie. Tutto sarà disponibile molto velocemente.

L’accordo non scende però molto nel dettaglio: perché?

Perché è un quadro politico: modalità e dettagli arriveranno, posso assicurare che non saranno penalizzanti.

E il fondo di ricostruzione? Non è un eurobond: che cosa è?

Il paragrafo sul fondo è lungo otto righe, ma è un accordo importante, è un accordo politico di principio per creare un fondo di rilancio solidale, accettato ora da tutti, da istituirsi nei prossimi mesi. Salda la volontà politica comune per finanziare grandi investimenti a livello europeo, con modalità da definirsi ma ci siamo impegnati a varare «strumenti finanziari innovativi». Questo fa capire che dietro queste parole, che possono sembrare vaghe, c’è la volontà politica a favore di strumenti innovativi indirizzati verso nuovi investimenti. E gli investimenti sono la chiave di tutto. Il rilancio dell’economia europea ci sarà solo se faremo tre cose: «investire, investire, investire». E le ricordo che il Lussemburgo è stato uno dei nove Paesi Ue, l’unico con rating AAA, ad aver firmato la lettera che incoraggia la ricerca di strumenti come l’eurobond per combattere il coronavirus.