Ora legale: case più fredde? Meglio ritardare di un'ora il riscaldamento che abbassare la temperatura interna

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Sono diversi anni che nella UE si discute se mantenere l'ora legale per tutto l'anno. Con la crisi del gas, ci si interroga oggi in Italia su una sua estensione invernale. L'energia è un tema interdisciplinare, non può essere affrontato per parti, pena il fallimento degli obiettivi. Fateci caso, chi tratta metano chiama il gas energia. Chi lavora con l'elettricità, la chiama energia. Chi vive di petrolio, lo chiama energia. Chi promuove rinnovabili, idem. Tout court. Così non va. Occorre una visione d'insieme e contestualizzare il ragionamento allo scenario. Impieghiamo in Italia il gas non solo per produrre elettricità, ma anche per riscaldarci.



Il fabbisogno di calore per riscaldamento dipende da un numero di fattori. Anzitutto dalla differenza di temperatura tra interno ed esterno; e a parità di questa, da quanto il fabbricato è coibentato. Poi dal soleggiamento e dai relativi ombreggiamenti e dalla inerzia dell'edificio in caso di accensioni intermittenti. Molto importante è poi l'affollamento interno, cui deve essere proporzionale - in un corretto e salubre uso - la quantità di aria esterna di rinnovo da riscaldare, al netto del calore che può essere con appositi dispositivi recuperato o che è comunque generato all'interno.



Loading...

Dovendo razionare con urgenza la distribuzione di metano e non avendo sufficiente tempo per apportare modifiche strutturali al parco edilizio, il fabbisogno di calore per riscaldamento può essere ridotto con due provvedimenti gestionali: uno che riguarda il numero di ore durante le quali ci si riscalda, l'altro relativo alla differenza di temperatura tra interno ed esterno. Guai invece a ridurre i ricambi d'aria, pena un favoreggiamento inaccettabile della diffusione di patogeni d'ogni risma.



Abbassare la temperatura interna è la soluzione banale: spalma su tutte le ore un delta secco di minori consumi. Non se ne considerano mai peraltro i risvolti negativi, quali per esempio l'aumento di umidità e di muffe, i cui danni si cumulano nel lungo termine sui soggetti fragili e anziani. Occorre più cautela.



Parrebbe così inevitabile subire la temperatura esterna, sperando nella clemenza dell'inverno e, purtroppo, nel riscaldamento globale. E invece no, la scienza del clima, applicata a bisogni reali e pressanti, davvero può esserci di grande aiuto.La temperatura dell'aria atmosferica al suolo varia durante le 24 ore, per ragioni non solo casuali quali la copertura nuvolosa e il vento ma anche per cause deterministiche, in primis l'alternanza giorno-notte, così da riscontrare pressoché sistematicamente - come è ben noto ai meteorologi – le temperature minime poco prima dell'alba e le massime tra le ore 14 e le 15. E poiché d'inverno le giornate sono brevi e il sole sorge tardi, il profilo invernale di temperatura dell'aria è caratterizzato dal contrasto tra una ripida salita (da noi, in sole 6-7 ore) dall'aurora al primo pomeriggio e una successiva molto più lenta discesa (fin di 17-18 ore) di sera e di notte.