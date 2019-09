Ora più flessibilità, poi riforma: parte la sfida al Patto di stabilità

In quale direzione e con quali possibili intese politiche? La parola d’ordine della nuova Commissione presieduta da Ursula von der Leyen, con Paolo Gentiloni chiamato a gestire il portafoglio più rilevante, quello degli Affari economici, è semplificare le regole. La stessa neo presidente nel suo discorso programmatico di luglio all’Europarlamento ha fatto esplicito riferimento all’utilizzo «di tutta la flessibilità consentita dalle regole». Si procederà a tappe dunque, per non rischiare lo scontro frontale con i paesi nordici tradizionalmente più rigoristi, Olanda in testa.

In questa prima fase ci si muoverà all’interno delle regole in vigore, senza metter mano ai Trattati. Lungo il tracciato segnato dalla Comunicazione sulla flessibilità adottata dalla Commissione Juncker nel gennaio 2015. Riforme, investimenti (materiali e immateriali) ora più esplicitamente diretti alle tecnologie digitali e al «new green deal», per ottenere spazi di bilancio aggiuntivi. Probabile rivisitazione dell’Obiettivo di medio termine, in sostanza il principio dell’equilibrio di bilancio, revisione del parametro del deficit strutturale che potrebbe lasciare il campo a un nuovo indicatore basato sull’andamento della spesa proiettato su quattro anni.

Si tratterebbe in questo caso di riprendere le conclusioni del Consiglio informale Ecofin di Amsterdam dell’aprile 2016, così da risolvere l’annoso contenzioso che oppone in particolare Roma e Bruxelles sul calcolo del Pil potenziale, il cosiddetto output gap. In parallelo potrebbe avviarsi la trattativa politica per rivedere attraverso una modifica dei trattati i parametri di Maastricht, con un percorso da completare entro la fine della legislatura comunitaria nel 2024.