Ora la sfida del doppio zero: azzerare l’inquinamento e le morti lungo le strade

Ma le sfide sulla sostenibilità non riguardano solo l’ambiente. Il tema della sicurezza stradale è un aspetto importante. Ogni anno sulle strade italiane muoiono oltre 3.100 persone. Un numero diverso rispetto alle oltre 7mila di soli 20 anni fa, ma decisamente ancora alto. Il 90% degli incidenti è causato da errori o distrazioni. Anche in questo caso la Ue si è posta obiettivi sfidanti: il dimezzamento delle vittime della strada dal 2019 al 2030 e in seguito la “vision zero”, ossia l’azzeramento delle morti per il 2050. L’obiettivo Ue del “doppio zero” (zero emissioni e zero morti al 2050) difficilmente potrà essere raggiunto senza le innovazioni tecnologiche. L’intero sistema dei trasporti è in una fase di profonda trasformazione, secondo gli studiosi la settima rivoluzione (dopo la quinta, dei motori a combustione, e la sesta, della logistica dei container), è spinta dalla necessità di decarbonizzare i trasporti e introdurre nuovi vettori energetici, dai progressi vertiginosi sui veicoli a guida assistita, autonoma e connessa, dalla digitalizzazione di tutte le componenti del sistema e dai nuovi servizi di smart-mobility. Questa rivoluzione è già in atto e riguarderà prevalentemente il trasporto su strada.

Da luglio prossimo tutte le auto nuove avranno sistemi di assistenza alla guida, i cosiddetti Adas, ed è ormai imminente l’arrivo sul mercato di veicoli con livello di automazione 3, ossia che potranno guidare “da soli”. Le autostrade saranno le infrastrutture che, come un secolo fa, dovranno accelerare questi processi e indirizzarli verso un percorso virtuoso. Si tratta di una sfida epocale, che richiede investimenti significativi e non più rinviabili per la manutenzione rigenerativa e il potenziamento degli assi, ma anche una nuova sinergia fra i diversi soggetti pubblici e privati e una nuova governance dell’intero settore.

