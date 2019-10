«Ora si può personalizzare l’offerta sul cliente»

Come cambia il settore con la digitalizzazione? Le compagnie tradizionali sono a rischio?

Non vedo un rischio di disruption sulle compagnie tradizionali, almeno non sulle società più grandi, che si sono attrezzate per cogliere le opportunità della digitalizzazione, e hanno dei team strutturati di data scientist per analizzare i dati sulla base di modelli sempre più sofisticati. Sono più esposte le società più piccole, che magari hanno minori margini per investire in innovazione ma possono appoggiarsi in maniera strutturale alle società di insurtech che offrono servizi innovativi per le assicurazioni, mentre le grandi magari devono farlo solo in un primo momento e poi possono sviluppare i servizi innovativi in house. In ogni caso, per sintonizzarsi sul cambiamento occorre fare un salto culturale e passare a un approccio “data-driven”: cioè prendere le decisioni su ciò che dicono i dati, anche quando le conseguenze non paiono intuitive. Non è un passaggio facile per le assicurazioni, che sono fisiologicamente un business dove l’avversione al rischio è maggiore rispetto ad altre culture.