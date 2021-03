Ora si tende a disciplinare la fascia di contattabilità

Il punto chiave

Il lavoro agile non prevede vincoli sulla distribuzione della prestazione, se non i limiti orari previsti dai Ccnl. È utile, però, per chi guida i team, disciplinare la contattabilità degli smart workers.

Le soluzioni

I Ccnl cominciano a fissare fasce di contattabilità, che coincidono generalmente con l’orario di lavoro. Chi non è disponibile in alcuni orari, deve comunicarlo al suo responsabile. Il Ccnl telecomunicazioni prevede la possibilità per gli smart workers di orari settimanali inferiori a quelli contrattuali, «individuando le opportune compensazioni». In Mail Up group, almeno il 50% della prestazione deve avvenire tra le 9 e le 18.