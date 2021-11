Ora la start up può nascere anche online dal notaio in videoconferenza

C’è però anche chi spinge per un’ulteriore accelerazione per arrivare persino ai rogiti online, per i quali non ci sarebbe nessun evidente ostacolo tecnico già adesso. Ma non sembra facile. «Alla base di ogni innovazione – aggiunge Rubertelli – v i è la necessità di continuare a garantire la certezza del diritto e la trasparenza dei pubblici registri a cittadini e imprese, così come oggi il notariato assicura in modalità analogica».

La blockchain per l’arte

Questo non significa che non ci saranno novità. «Vorremmo applicare la tecnologia della blockchain - afferma Gunnella – per valorizzare le opere d’arte del nostro patrimonio artistico. Si tratterebbe di una blockchain pubblica del notariato. Non ci sono esempi di blockchain pubblica, ma si potrebbero “tokenizzare” i diritti degli sponsor».

Inoltre, si sta lavorando a un sistema per mettere a fattor comune il patrimonio informativo del Notariato nella lotta al riciclaggio. Una sorta di occhio rivolto alle movimentazioni notarili simile a quanto viene già fatto in Spagna. Già ora il 91% delle segnalazioni antiriciclaggio arrivano dai notai: «Il nostro è anche un ruolo di sentinella – conclude Gunnella – e visto che in certe transazioni determinati soggetti potrebbero cambiare il notaio a ogni operazione, abbiamo progettato un sistema che prevede un alert sugli atti fatti da diversi notai. Vorremmo proporlo a livello europeo. Il sistema è ancora a uno stato embrionale, ma le banche già lo adottano per sapere se ci sono movimentazioni anomale».