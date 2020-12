Ora il Trofeo “Paolorossi” per ricordare il campione di tutti noi L’idea? Semplice: dedicare da oggi a Paolo Rossi il titolo di capocannoniere della Serie A. Come dire che, da quest’anno in poi, il bomber della massima serie verrà premiato con il “Trofeo Paolorossi” di Dario Ricci

Diviso in due è l’animo dell’Italia del calcio, e dello sport. Le lacrime a Vicenza, a bagnare l’ultimo viaggio di Pablito, affiancato da quei compagni di un Mundial e di una vita; il cuore e la testa – per il poco spazio rimasto libero dal dolore – a immaginare già come onorarne la memoria, per far sì che un giorno un bambino o una bambina possano chiedere ai genitori «Ma chi era Paolo Rossi? », guardando magari una via, una piazza, uno stadio. O, meglio ancora, un trofeo.



L’idea? Semplice: dedicare da oggi a Paolo Rossi il titolo di capocannoniere della Serie A. Come dire che, da quest’anno in poi, il bomber della massima serie verrà premiato con il “Trofeo Paolorossi” (eh sì, tutto attaccato sarebbe bello, perché nel mondo Pablito è identificato così, ma insomma sui dettagli ci si potrà accordare…): insomma quest’anno Lukaku, o Ronaldo, o Ibrahimovic o Mertens o l’outsider che non manca mai solleverà al cielo il “Trofeo Paolorossi” che lo incoronerà re dei goleador. Un’idea semplice, spontanea, di certo presa sull’onda dell’emozione (ma a volte, non è proprio grazie a quell’onda che siamo in grado di scegliere anche per il meglio?!), che Radio24 e il Gruppo24Ore hanno fatto propria (seguite da altre testate), e che sta piacendo a tanti, sui social e non solo, visto che ha ricevuto il supporto anche del presidente del Coni Giovanni Malagò e del numero uno della Federcalcio Gabriele Gravina.



L’unico attaccante italiano capocannoniere in serie B, A (in due anni consecutivi con la maglia del Vicenza), Coppa Campioni (con la Juventus), campionato Mondiale (con la sua indimenticabile maglia azzurra numero 20) e insignito del Pallone d’Oro.

Ma più che un centravanti italiano, Pablito è stato un italiano centravanti: fisico normale, se non addirittura fragile (di cristallo, anzi, le ginocchia…), nome e cognome comune, una vita e una carriera di cadute e risalite, e un talento però istintivo e infine quasi paradossale; davvero, per tutti questi e mille altri motivi, Rossi è stato uno di noi, e noi tutti in lui possiamo vederci rappresentati.

Qualcuno obietta che altri campioni in passato (si veda Piola) e altri in un lontano futuro (Riva, Inzaghi, e così via) potrebbero meritare lo stesso riconoscimento. Osservazione legittima, ma si lasci anche ai posteri la libertà e la possibilità di stupirci: la memoria è aperta e inclusiva, non chiusa ed esclusiva, e non mancheranno quindi negli anni a venire nuovi trofei, strade, piazze, stadi da dedicare per preservare ricordi ed emozioni.