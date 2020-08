Oracle sfida Microsoft per acquistare le attività americane di TikTok Il Financial Times anticipa la potenziale guerra a colpi di dolalri tra i due colossi Usa per aggiudicarsi la app cinese

(AFP)

1' di lettura

Il decreto presidenziale di Trump che ha fatto molto arrabbiare la Cina ordinava a Bytedance di vendere le attività americane della app di TikTok, il social di brevi video molto popolare tra i giovani, ma non poteva specificare a chi. Microsoft si è fatta avanti ma siamo in America e un affare, potendo, non se lo vuole far sfuggire nessuno. Ecco dunque che si fanno avanti altri pretendenti alla app nel mirino della Casa Bianca perché accusata di sottrarre illecitamente dati.

Secondo il Financial Times Oracle sta trattando con ByteDance per una potenziale offerta per una parte dell'attività di TikTok, in una battaglia con Microsoft nella corsa per acquisire l'app di video virali. La società controllata dal miliardario Larry Ellison starebbe trattando con gli investitori statunitensi di TikTok, tra cui General Atlantic e Sequoia Capital, per prendere in considerazione un'offerta per le operazioni dell'app negli Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda, scrive FT citando persone informate sul dossier.

L'ingresso di Oracle potrebbe sfidare Microsoft, la società con sede a Redmond, l'unica a confermare pubblicamente di essere in trattativa con ByteDance. Il social network è da tempo nel mirino del presidente Usa Donald Trump che ha dato tempo fino a novembre alla controllante BytByteDance pronta a vendere il 100%eDance di dismettere le attività di TikTok negli Usa.