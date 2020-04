Orari e staff ridotti, consegne a domicilio: così riapriranno le librerie Le storie di chi riapre - tra spirito di servizio e preoccupazioni - e chi no, da Milano a Matera di Marta Casadei

(ANSA)

5' di lettura

Il lockdown continua fino al 3 maggio, ma dal 14 aprile sarà possibile andare fisicamente ad acquistare un libro. Tra gli esercizi che, infatti, rialzeranno le saracinesche dopo il Dpcm 10 aprile, ci sono le librerie. Un canale che, secondo l’associazione italiana editori (Aie) nelle ultime settimane ha perso il 75% del fatturato proprio a causa del Covid-19 e delle misure prese per contenere l’epidemia.

La misura - che non vale per la Lombardia, dove un’ordinanza regionale ha esteso le chiusure - è stata accolta con favore dai grandi gruppi -Mondadori, per esempio, ha annunciato una riapertura graduale, con una particolare attenzione alle norme di sicurezza e salute e alle specificità delle singole realtà - e da molti dei piccoli esercenti che, durante il lockdown, hanno sofferto ancor di più la concorrenza dei big online (primo tra tutti Amazon) e del digitale. Ma, in altri casi, ha suscitato preoccupazioni legate alla sicurezza e alla salute di esercenti, dipendenti e clienti. E non ha affievolito quelle legate ai ricavi in picchiata.

Di fatto, nessuno dei titolari crede che la riapertura dopo Pasqua aiuterà le librerie a dare una sferzata all’andamento delle vendite, ma molti esercenti sottolineano quanto la libreria debba riprendere il proprio ruolo di servizio. Anche se con orari ridotti e staff all’osso. Mantenendo attivo il servizio di consegne a domicilio che molti piccoli librai hanno attivato quasi subito e che, sono convinti, svilupperanno anche in futuro.

Poche aspettative economiche e focus sul delivery

Che la vendita di libri debba riprendere in quanto servizio lo dice chiaro e tondo Annalisa Angelini, titolare, insieme al marito Gianluca Tugnoli della libreria Ulisse di Bologna: «La libreria offre un servizio ai cittadini. Pensi alle scuole chiuse: gli insegnanti ora almeno potranno dare dei libri da leggere agli studenti», dice. Il tema chiave, dunque, non è quello economico: «Andrà benissimo anche se entreranno tre persone in otto ore. Noi saremo lì».

La Libreria Ulisse di Bologna riaprirà con uno staff ridotto: «Saremo solo noi titolari - spiega Angelini - almeno fino a quando la situazione non sarà un po’ più chiara: non vogliamo mettere a rischio la salute dei nostri tre dipendenti. L’orario ridotto? Solo di un’ora, perché il decreto impone la chiusura alle 20». In queste settimane di chiusura, la libreria bolognese ha sperimentato con successo la consegna a domicilio: «Abbiamo venduto circa 300 libri. Una scoperta: abbiamo sempre temuto Amazon e ora abbiamo scoperto di essere più veloci nelle consegne e di offrire un servizio migliore, più accurato. Con altri esercenti stiamo pensando a una rete di consegne a domicilio su scala nazionale».