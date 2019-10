Orario di lavoro

• L’orario di lavoro si può concordare tra le parti ma a regole chiare riguardanti, in particolare, il limite massimo

• Non è consentito superare le 54 ore settimanali, ossia le 10 ore giornaliere non consecutive, nel caso di lavoratori conviventi con il datore di lavoro; mentre, per i lavoratori non conviventi l'orario è definito in 40 ore settimanali che possono essere distribuite su un arco di 5 o 6 giorni lavorativi

• Per chi lavora per più di 6 ore consecutive, per cui è stata concordata la presenza fissa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto: tale periodo di tempo non verrà, quindi, conteggiato come orario lavorativo

• Si definisce lavoro notturno quello dalle ore 22 alle 6