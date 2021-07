Orban sfida l’Unione europea: «Referendum sulla legge Lgbt»

«Nelle ultime settimane, Bruxelles ha chiaramente attaccato l’Ungheria per la sua legge sulla protezione dei bambini. E questo solo perché le nostre leggi - ha sostenuto il premier su Facebook - non consentono la propaganda sessuale negli asili, nelle scuole, in televisione e nelle pubblicità. Gli attivisti Lgbt+ visitano asili e scuole e vi svolgono lezioni di educazione sessuale. Vogliono farlo anche in Ungheria. È in gioco il futuro dei nostri figli, non possiamo cedere terreno».

Il precedente

Mescolando sovranismo e religione, Orban ripropone lo schema con il quale nel 2016 organizzò un referendum contro l’ingresso dei migranti nel Paese per opporsi alle regole decise dentro alla Ue. Allora votò solo il 40% degli aventi diritto, ovviamente in blocco contro i migranti: una batosta per una destra che aveva già in mano il Paese, una «grande vittoria» nella propaganda di regime che spesso capovolge la realtà.

«Non ci sono praticamente migranti in Ungheria, mentre ci sono molte persone Lgbt+ e persone sensibili a questi temi», spiega Zoltan Novak, del think-tank Center for Fair Political Analysis: la paura dei migranti non porta più voti e così Orban, al governo dal 2010, ha fiutato il vento e, guardando alle elezioni del 2022, intende rafforzare la sua immagine di difensore dei valori della tradizione attaccando quelle che ama definire «le società liberali occidentali decadenti».

«Il premier - fa sapere l’opposizione di Coalizione Democratica - si è inventato per disperazione un’altra guerra contro Bruxelles, annunciando un referendum basato sulla menzogna».