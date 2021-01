Orcel, «il banchiere di mercato» e lontano dalla politica Per vent’anni da Merrill Lynch e Ubs ha gestito le più grandi fusioni in Italia e in Europa: ora la sfida di guidare UniCredit fra rilancio, trasformazione digitale e trattativa per il Montepaschi. Ma l’M&A non sarà un’ossessione

di Alessandro Graziani

(Reuters)

Per vent’anni da Merrill Lynch e Ubs ha gestito le più grandi fusioni in Italia e in Europa: ora la sfida di guidare UniCredit fra rilancio, trasformazione digitale e trattativa per il Montepaschi. Ma l’M&A non sarà un’ossessione



3' di lettura

Per oltre venti anni in Merrill Lynch (e poi in Ubs) ha gestito tutte le più grandi operazioni di fusione e aggregazione in Italia e in Europa, in particolare di Santander e UniCredit. Ora, lasciato il “dorato” mondo dell'investiment banking, il banchiere Andrea Orcel diventa il nuovo chief executive officer di UniCredit e dovrà dimostrare di saper guidare una banca commerciale traghettandola nella difficile sfida della trasformazione digitale.

Se gli investitori internazionali temevano che dopo l...