Orcel riorganizza la banca e lancia UniCredit Italia: per ora niente fusioni

Nuovo passo in avanti della riorganizzazione di Unicredit targata Orcel. Dopo la nomina di un nuovo Group Executive Committee (GEC), oggi è stata annunciata la revisione della prima linea di management «per ridurre sovrapposizioni e complessità, mantenendo funzioni di controllo e supervisione ben definite, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente l’efficienza complessiva», secondo quanto recita una nota.

Parte di questo percorso di semplificazione include la creazione di UniCredit Italia, che diventa una geografia autonoma e dotata di pieni poteri, accanto a Germania, Europa Centrale ed Europa dell’Est. «Una scelta che sottolinea non solo l’importanza del nostro patrimonio e delle nostre radici, ma anche la forza di un modello di business paneuropeo perfettamente integrato, che non ha eguali», dice Orcel.I

Il nuovo organigramma

La nuova UniCredit Italia è guidata da Niccolò Ubertalli, nominato Responsabile Italia.Le aree di business su cui si concentrerà la nuova UniCredit Italia sono: l’area Individui, guidata da Barbara Tamburini, che si rivolge ai clienti mass market, affluent e private; l’area Imprese, guidata da Andrea Casini, che gestisce piccole, medie e grandi aziende; l’area Corporate and Investment Banking Italia (CIB Italia), guidata da Alfredo De Falco.

La Rete fisica è organizzata in 7 Regioni: Nord Ovest, Lombardia, Nord Est, Centro-Nord Italia, Centro Italia, Sud Italia e Sicilia.

In una lettera inviata ai dipendenti, Orcel ha anche - nella sostanza - escluso operazioni straordinarie nel breve termine: «Al momento, voglio concentrarmi sulla nostra Banca, sulle risorse all’interno del nostro Gruppo: è lì che risiede il nostro vero valore, e per questo dobbiamo impegnarci per sprigionare il nostro potenziale».