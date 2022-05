Orcel scommette sulla UniCredit University: partirà con 6.500 bancari e 25 corsi

Ascolta la versione audio dell'articolo

«I tassi di retention delle aziende che hanno una forte cultura dell’apprendimento sono più alti del 30-50%. Perché la retention è importante per noi? Perché dietro ogni alto tasso di retention c’è un’azienda che mette i suoi dipendenti al primo posto. L’86% dei millennial afferma che rimarrebbero fedeli al proprio impiego se i loro datori di lavoro offrissero formazione e sviluppo». Nei numeri che il ceo group di UniCredit, Andrea Orcel ha raccontato ieri a Torino, alla presentazione del progetto pilota della UniCredit University, c’è una parte del dietro le quinte di un piano di reskill e upskill che parte da Torino, ma si estenderà in tutta Italia.

Il progetto con la Luiss Business school

La realizzazione prevede infatti 7 centri di formazione in ogni regione commerciale e 70 tra training point e aule. Il modello italiano, che è stato creato con il supporto della Luiss Business school, sarà poi replicato in tutti i paesi in cui la banca è presente. I bancari di UniCredit sono infatti circa 77 mila, di cui 35 mila in Italia e il resto, quindi oltre la metà, all’estero.

Il percorso per prepararsi al successo

«Sappiamo che i nostri dipendenti sono già il meglio del meglio, scelti per le loro qualità uniche e il valore che sono in grado di portare alla banca - afferma Orcel -. Quindi, la domanda per noi è stata: come possiamo dare più potere alle nostre persone? Come possiamo offrire loro ancora più opportunità e come possiamo prepararli al successo, non solo nel loro ruolo attuale, ma in tutto il corso della loro futura carriera all’interno della banca. La UniCredit University e questo pilota sono le nostre risposte». In partenza saranno organizzati 25 percorsi in cui verranno coinvolte 6.500 persone che ricoprono 15 ruoli diversi.

L’adattamento delle competenze al mondo in evoluzione

I programmi sono stati pensati per consentire ai dipendenti lo sviluppo continuo delle proprie competenze professionali e l’adattamento a un mondo in continua evoluzione. Il progetto UniCredit University è stato infatti ideato e sviluppato per dare la possibilità a tutti i partecipanti di liberare il proprio potenziale e le proprie capacità, apprendendo quelle competenze critiche che li sosterranno nel corso della carriera. In totale i percorsi saranno un centinaio e saranno suddivisi in quattro aree di competenza, scelte per l’importanza che ricoprono all’interno della banca: people, business, risk e training by role. Le lezioni saranno in parte in presenza e in parte da remoto e saranno tenute da esperti selezionati all’interno e all’esterno della banca, che si alterneranno nei sette training center in tutta Italia.

L’approccio personalizzato

«Attraverso UniCredit University continuiamo a investire sulle nostre persone migliorando ulteriormente la nostra offerta formativa attraverso un approccio personalizzato, rivolto sia all’apprendimento che allo sviluppo professionale, applicando le migliori metodologie e facendo leva sul nostro know-how collettivo in modo da poter continuare a far progredire sia le nostre persone, sia le nostre comunità», spiega Orcel. «La nostra ambizione - aggiunge il manager - è quella di essere la banca per il futuro dell’Europa, e possiamo farlo solo sbloccando l’enorme valore che UniCredit ha al suo interno, fornendo

ai nostri colleghi gli strumenti necessari per avere successo».