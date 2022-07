Orcel: «UniCredit, la svolta in Italia per sviluppare tutto il potenziale»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Noi siamo una banca europea e una banca italiana, l’Italia è il nostro primo mercato e questo è un momento delicato: non possiamo permetterci di non creare le condizioni perchè possa sviluppare appieno il suo potenziale. Questa è la ragione cardine del cambio». Seduto alla sua scrivania al 28esimo piano del grattacielo di piazza Gae Aulenti, il ceo di Unicredit Andrea Orcel risponde così quando gli si chiede quali siano le vere ragioni che lo hanno spinto a prendere in prima persona le redini dell...