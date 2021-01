Ordini e sanzioni: così l’algoritmo diventa datore di lavoro

L’applicabilità dell’uno o dell’altro modello non si può decidere a priori, per il semplice motivo che la soluzione va ricercata analizzando caso per caso come si comporta la piattaforma digitale.

La piattaforma come impresa

La giurisprudenza ha iniziato a occuparsi del tema, arrivando a delle conclusioni ancora molto provvisorie – le sentenze sono poche, e manca ancora un intervento della Corte di cassazione, fondamentale per assicurare letture omogenee – ma comunque interessanti. Una decisione importante è quella emanata il 24 novembre scorso dal Tribunale di Palermo, che ha riconosciuto la natura subordinata del rapporto intercorrente tra un rider e una piattaforma digitale.

Per arrivare a questa conclusione il giudice ha fatto una lunga e dettagliata analisi della natura della piattaforma digitale, avvalendosi anche di alcuni richiami al diritto comunitario, all’esito della quale ha dichiarato la natura di vera e propria «impresa» della piattaforma.

Fatta questa premessa, il giudice ha riconosciuto la natura subordinata del rapporto di collaborazione dei riders, ritenendo che alcune caratteristiche di funzionamento della piattaforma dovessero essere qualificate come forme di esercizio del potere direttivo. È stato considerato rilevante il fatto che solo accedendo alla piattaforma e sottostando alle sue regole il rider poteva svolgere le prestazioni di lavoro. Un altro elemento importante, secondo il Tribunale di Palermo, è che la piattaforma è soggetto che ha la disponibilità degli algoritmi e li programma.

Un ruolo fondamentale è stato attribuito, inoltre, ai meccanismi sanzionatori. L’algoritmo, secondo la sentenza, permette alla piattaforma digitale di esercitare il potere disciplinare tipico del datore di lavoro, in quanto l’attribuzione di un punteggio inferiore come reazione al verificarsi di determinati eventi costituisce una sanzione disciplinare atipica. Infine, il giudice rileva che il funzionamento della piattaforma costringe il rider a mettere il proprio tempo a disposizione della piattaforma stessa, in quanto per ricevere incarichi dovrà essere loggato e trovarsi in prossimità dei locali commerciali partner, esattamente come accade nel lavoro subordinato.