Ordini record per le supercar e i profitti spiccano il volo

Comprare una Ferrari o una Lamborghini è il sogno di ogni appassionato di automobili. Entrare in concessionaria, personalizzarla in ogni dettaglio, pagare il sostanzioso prezzo e attendere che venga prodotta. Sembra semplice ma non lo è. Perché oltre a dover disporre di un cospicuo conto in banca, bisogna avere molta pazienza. Se a Maranello è sempre valsa la regola che “Ferrari farà sempre un’auto in meno di quante ce ne chieda il mercato”, citazione dello stesso Enzo Ferrari, i tempi di consegna delle supercar prodotte nella Motor Valley possono arrivare a diversi anni. Nessun problema di semiconduttori o di materie prime ma un vero e proprio boom delle supercar di lusso.

Dopo i record del 2022 con oltre 13mila vetture immatricolate e un fatturato di 5,09 miliardi di euro e un utile di 939 milioni di euro, nel primo trimestre 2023 Ferrari ha registrato un utile netto di 297 milioni di euro, in crescita del 24% rispetto allo stesso periodo di un anno fa con consegne in aumento del 10% a 3.567 unità. Tra le protagoniste di questa crescita spicca il suv Purosangue, diventato un vero e proprio oggetto del desiderio a livello globale. Tempi di consegna? Nessuna ufficialità ma indicativamente almeno due anni dall’ordine.

Risultati da incorniciare anche per Lamborghini, che lo scorso anno ha ottenuto un fatturato pari a 2,38 miliardi di euro, con un aumento del 22% rispetto al 2021 e raggiungendo il primato delle 9233 vetture consegnate in tutto il mondo. Nel primo trimestre 2023 il fatturato ha raggiunto 728 milioni di euro, in aumento del 22,8% rispetto allo stesso periodo del 2022. Il risultato operativo nei primi tre mesi dell'anno è passato da 178 a 260 milioni di euro, con una profittabilità del 35,7%. Tutto questo si traduce in un numero di ordini che copre quasi interamente la produzione fino a fine 2024, con modelli in tiratura limitata come la Huracan Sterrato terminata ancora prima di arrivare ancora prima in concessionaria o i quasi due anni di attesa per Revuelto.

Passando a Maserati, dopo il fatturato di 2,32 miliardi di euro del 2022 con un +14.7% e 25.900 vetture vendute, nel primo trimestre 2023 sono state consegnate 8.400 vetture facendo segnare un +95% grazie alla Grecale e alla nuova GranTurismo. Tempi di attesa? Per l’esclusiva MC20 servono indicativamente 12 mesi.

Se da una parte l’acquisto di una supercar richiede molto tempo, dall’altra si ha la certezza praticamente matematica della futura rivalutazione. È sufficiente leggere il prezzo di vendita di modelli praticamente nuovi o con poche migliaia di chilometri all'attivo, venduti a prezzi decisamente superiori rispetto a quanto pagato dal primo proprietario.