Ore decisive per il governo, ipotesi premier già stasera al Quirinale

Governo, Conte: "Se esecutivo non ha i numeri va a casa"

La pressione del Pd: stiamo con Conte ma ora numeri non ci sono. Berlusconi: nessun sostegno da parte di Forza Italia, o esecutivo di unità nazionale o urne

Alla fine le pressioni degli alleati, in particolare del Partito democratico, avrebbero convinto Giuseppe Conte: il premier potrebbe salire nelle prossime al Quirinale per rimettere il proprio mandato e provare a ottenere un nuovo incarico per un governo con un appoggio più ampio. Si aprirebbe così formalmente una crisi innescata dall’uscita di Italia viva e che finora l’avvocato pugliese era riuscito a contenere con un doppio voto di fiducia in Parlamento.

La strada delle dimissioni lampo

Le dimissioni-lampo sono la soluzione suggerita al premier dal Pd per convincerlo che l'unica via per salvare il governo e cercare una maggioranza stabile, passaggio ritenuto necessario per far emergere con chiarezza i “volenterosi”. I dem hanno assicurato a Conte che il suo ruolo “è imprescindibile” e che il Pd è comunque al suo fianco. Ma l'hanno messo in guardia sui rischi di andare in Aula per la relazione del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede (giovedì al Senato, ndr) e sul fatto che il governo ne uscirebbe sconfitto visto che ad ora i numeri non ci sono.

Berlusconi: o esecutivo di unità nazionale o urne

«Nessuna trattativa è in corso, né ovviamente da parte mia, né di alcuno dei miei collaboratori, né di deputati o senatori di Forza Italia, per un eventuale sostegno di qualunque tipo al governo in carica» ribadisce il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Per l’ex premier «la strada maestra è una sola: rimettere alla saggezza politica e all’autorevolezza istituzionale del Capo dello Stato di indicare la soluzione della crisi, attraverso un nuovo governo che rappresenti l’unità sostanziale del paese in un momento di emergenza oppure restituire la parola agli italiani». «Mi auguro - ha concluso Berlusconi - che il presidente del Consiglio sia consapevole dell’ineludibilità di questa strada».

Udc: no ai Responsabili, voteremo no a Bonafede

Intanto l’Udc si tira fuori. E rimane per ora fuori dal perimetro dei 'responsabili'. I tre senatori dello Scudo crociato hanno votato all'unanimità no alla fiducia del Governo e hanno deciso che voteranno in maniera compatta no alla relazione del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede.

Questa sera congiunta gruppi M5S con Crimi



A quanto si apprende da fonti parlamentari è stata convocata, per questa sera alle 21, un'assemblea congiunta del M5S. Prevista la presenza del capo politico M5S Vito Crimi.