Ore decisive per il governo. Zingaretti: serve discontinuità su squadra e contenuti

Se da un lato Luigi Di Maio non si è smosso dalla condizione imprescindibile di Giuseppe Conte come premier, sul punto non appare disposto a cedere Nicola Zingaretti. Convinto che il Pd non possa andare al governo con il M5S sostituendosi alla Lega nei posti lasciati vuoti («l'Italia non capirebbe un rimpastone del governo caduto»). Ciò non ha comunque allentato la pressione convergente esercitata (maggioritariamente) da dem e pentastellati sui rispettivi leader per chiudere l'intesa. Fumo negli occhi sarebbe infatti un ritorno in tempi rapidi alle urne col rischio, per moltissimi, di esser del tutto esclusi dai giochi. Tra i Cinque Stelle non sono passati inosservati diversi commenti che ieri circolavano in ambienti democratici favorevoli a un governo giallorosso con Giuseppe

Conte alla guida.

Il che non significa uniformità di vedute sull'opportunità di unirsi in nozze con l'odiato avversario di una vita, insomma di malcontento nella base c'è e se ne fa portavoce più di un esponente del Movimento. «Nel caso di accordo con la Lega resto nel gruppo parlamentare M5S. Nel caso di un accordo con il Partito democratico vediamo. Lo voglio vedere questo governo» annota il senatore Gianluigi Paragone, tra i più strenui oppositori dello schema in ballo.