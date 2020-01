Oreficeria e lusso, al via Vicenzaoro, che scommette su studenti e startup 1.500 espositori dell’intera filiera produttiva articolati in communities in base a posizionamento e target. Operatori e buyers da oltre 130 Paesi di Barbara Ganz

Il gioiello italiano punta sulla Cina

3' di lettura

È il primo appuntamento dell’anno per il settore orafo‐gioielliero, e un palcoscenico per le nuove creazioni dei brand top del mercato. Si apre venerdì 17 gennaio a Vicenza Vicenzaoro January, organizzata da Ieg Italian Exhibition Group nel suo quartiere fieristico del capoluogo berico.

Sono 1.500 gli espositori espressione dell’intera filiera produttiva ‐ articolati in communities in base al posizionamento e al target, per facilitare l’esperienza di visita degli operatori e dei buyers provenienti da oltre 130 Paesi.

Sostenibilità e diamanti sintetici

La manifestazione esordisce con il seminario organizzato da Cibjo, la Confederazione Mondiale della Gioielleria, dedicato ad “Approvvigionamento responsabile, sostenibilità e Pmi”.

E se sostenibilità e futuro dei diamanti (anche sintetici) sono fra i temi portanti dell’edizione, una novità è rappresentata da Vo Vintage, dedicato a orologeria e gioielleria d’epoca, con pezzi unici e rarità. Dal 18 al 20 gennaio, nel foyer del primo piano del quartiere vicentino, in un contesto esclusivo e riservato a collezionisti e appassionati, il salone coinvolgerà 30 espositori di fama internazionale. E non solo: il nuovo format farà da cornice agli interventi di collezionisti come Sandro Fratini e a esperti come Giulio Papi, il maestro orologiaio più noto al mondo.

Hackathon con gli studenti

Ci sarà spazio anche per l’innovazione e per i giovani: nel corso di Vicenzaoro January saranno presentati i 40 concept vincitori di The Gold Run, l’hackathon realizzato di Ieg in collaborazione con l’Università di Padova e aperto a 60mila studenti e ricercatori. Una call for ideas volta a immaginare nuovi modi di indossare e confezionare i gioielli, grazie a tecnologie produttive all’avanguardia e packaging inediti.

Le idee vincitrici saranno sottoposte a un advisory board composto da aziende e protagonisti del settore.