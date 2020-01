Orestes Hutte - Gressoney / Un sogno vegano e vegetariano

Meta ideale per gli appassionati di scialpinismo, fuoripista e ciaspole questo rifugio nel cuore del Monterosa Ski è un’oasi di tranquillità. Posizionato nella conca di Indren a 2.600 metri di quota, la sorgente Salza fornisce l’acqua potabile e il torrente alimenta la centralina idroelettrica. Nato dal sogno di due montanari che conoscono palmo a palmo queste rocce, Orestes Hütte propone solo cucina vegana e vegetariana. Le materie prime utilizzate sono in maggior parte bio, le farine integrali e lo zucchero è di canna o fiori di cocco. C’è una piccola sala per le lezioni di yoga e si possono prenotare massaggi per finire in dolcezza una giornata sugli sci.