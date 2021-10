Scuola, organico Covid prorogato fino a giugno

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo il via libera al «Documento programmatico di bilancio per il 2022», inizia a delinearsi il quadro delle misure che saranno inserite nella legge di Bilancio. E che per il capitolo scuola porta alla conferma fino a giugno 2022 dell’organico aggiuntivo Covid-19. Il Dpb illustra le principali linee di intervento che verranno declinate nel disegno di legge di bilancio e gli effetti sui principali indicatori macroeconomici e di finanza pubblica.Il documento prende come riferimento il quadro programmatico definito nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia Finanza 2021 e quantifica le misure inserite nella manovra di bilancio.

Organico aggiuntivo Covid fino a giugno

Nel comunicato finale al termine della riunione del consiglio dei ministri si legge: «Viene disposta la proroga fino a giugno dei contratti a tempo determinato stipulati dagli insegnanti durante l’emergenza Covid-19». Sul piatto, da quanto si apprende, verrebbero messi 3-400 milioni di euro. È stato il decreto sostegni (73 del 2021) a prevedere l’organico aggiuntivo Covid fino al 31 dicembre per recuperare gli apprendimenti, e da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell’ambito della loro autonomia. Si tratta di circa 20mila docenti a termine.

Più risorse anche al Fondo di finanziamento ordinario

Nella manovra viene aumentata anche la dotazione del Fondo di Finanziamento ordinario per l’università e del Fondo Italiano per la Scienza e viene creato un nuovo fondo per la ricerca applicata. Le borse di studio per gli specializzandi in medicina vengono portate in via permanente a 12mila l’anno.

Interventi anche su asili nido e trasporto pubblico

Sempre secondo il comunicato diramato da palazzo Chigi viene incrementato inoltre il fondo per il trasporto pubblico locale e vengono stanziate risorse aggiuntive per gli enti locali per garantire i livelli essenziali a regime per asili nido.