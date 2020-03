Orgogliosamente 500

La nuova interpretazione della 500 pur essendo frutto di un progetto nato da un foglio bianco e abdicando ai carburanti, non rinnega l'appartenenza a un casato iconico. Anzi, la ribadisce con forza. Infatti, sul frontale campeggia a caratteri quasi cubitali il logo 500, anziché quello Fiat. Viene da pensare che questa scelta non sia solo legata al fatto di ribadire il legame con le precedenti generazioni e all'intenzione di sottolineare la sua specificità, ma anche all'intenzione di ripescare un'idea di qualche anno fa: costituire un sub-brand dedicato alla 500. Una scelta che in futuro potrebbe collocarsi alla perfezione nel risiko di marchi e modelli che porterà a definire la futura famiglia Fca-Psa.