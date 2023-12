Oribe Collection Côte d’Azur

Il rinomato brand inglese Oribe, specializzato nella cura dei capelli, ha appena lanciato la sua home collection: candele, profumi e incensi. Vi proponiamo Côte d’Azur progettato per incarnare il glamour classico e il calore della Costa Azzurra, cattura la freschezza e gli odori fruttati della regione mixati al calore del legno di sandalo. E’ stato sviluppato con la maison Givaudan. Il portacandele è prezioso e può essere usato in seguito come oggetto di design.

