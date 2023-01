Orient Express debutta nelle crociere con la barca a vela più grande del mondo

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Fino a qualche anno fa, alla fiera ILTM di Cannes, la più importante dedicata al mercato internazionale dei viaggi di lusso, molte compagnie di alta ospitalità presentavano come novità aerei privati per offrire ai propri ospiti esperienze sempre più esclusive. Nel 2015 è partito il primo giro del mondo a bordo del Four Seasons Private Jet, un Airbus321 per 40 persone con rotte in 35 Paesi, comprese le mete estreme dell’Antartide e dell’Isola di Pasqua. Nel 2020, poi, ha cominciato a volare il Bombardier Global 5000 di Amam, per un massimo di 12 persone. A bordo il servizio è lo stesso degli hotel, con maggiordomo e concierge dedicati.



Dal 2019, il ritornello dei gruppi alberghieri del lusso a Cannes è il lancio di imbarcazioni straordinarie realizzate nello stile del brand per collegare le varie proprietà e proporre avventure esotiche a cinque stelle e oltre. Anche Ritz-Carlton ha lanciato la sua flotta nel 2020, Aman, Four Seasons hanno annunciato per il 2025 le prime crociere su mega yacht, mentre molti piccoli alberghi indipendenti hanno già provveduto, come Borgo Santo Pietro con l’elegantissimo veliero a motore Satori e i San Lorenzo Lodges con il catamarano Blue Deer, che circumnavigano le coste italiane. Ormai quasi tutti i cinque stelle iconici, anche in Italia, possiedono un motoscafo – il Gritti Palace ha uno splendido Riva per portare gli ospiti in Laguna e sull’Aquarama di Le Sirenuse si arriva fino alle isole e isolette del Golfo di Napoli – o comunque una barca come la Santander of Wight che ne “Il Talento di Mr. Ripley” portava Matt Damon e Jude Law nel mare di Ligurua e ora culla nelle acque del Tirreno gli ospiti dell’hotel Il Pellicano e del Mezzatorre.

Loading...

L’ultima novità sul tema è quella di Orient Express che, a 140 anni dalla partenza del primo treno, annuncia la realizzazione di Silenseas, la barca a vela più grande del mondo, lunga 220 metri, con tre vele da 1.500 mq issate su alberi alti 100 metri. Accor, la compagnia a cui ora appartiene Orient Express, ha firmato il contratto con i Chantiers de l’Atlantique per realizzare due imbarcazioni, la prima delle quali inizierà a navigare nel 2026 e avrà 53 cabine di 70 mq, una suite presidenziale di 1415 mq (compresa la terrazza di 530 mq), due piscine, due ristoranti, uno speakeasy, un teatro per spettacoli e uno studio di registrazione.

Tra i mitici treni e il nuovo mega yacht non c’è solo un brand in comune, ma un collegamento storico. Infatti, nel 1867, l’imprenditore belga Georges Nagelmackers era partito per l’America a bordo di un transatlantico, ed era rimasto affascinato dai sontuosi arredi e dai fini intarsi degli interni ma anche dalla socialità altolocata che si svolgeva nei saloni, nei salotti e nei ristoranti. Un’esperienza, questa, che lo avrebbe ispirato per fondare nel 1883 l’Orient Express, con gli scompartimenti in legno e il lavabo privato, un autentico lusso per l’epoca, e i vagoni dedicati alla mondanità, con i tavoli apparecchiati come nei migliori ristoranti, il bar e il pianoforte per ingannare piacevolmente il tempo.

Come è stato allora per i treni, il nuovo veliero porterà allo stato dell’arte contemporaneo le crociere: Silensea è una barca innovativa, a propulsione ibrida che combina l’energia eolica con un motore a gas naturale liquefatto, dal design avveniristico firmato dallo studio Stirling Design fuori e dall’architetto Maxime d’Angeac all’interno, e con un programma di esperienze di altissimo livello dai trattamenti alla spa alle sessioni di yoga e meditazione, ad affascinanti avventure a terra, per scoprire la natura, la cultura e la società dei luoghi dove si ferma.