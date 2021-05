Orientagiovani, l’industria cerca 110mila profili Steam

2' di lettura

«Anche in un anno terribile come il 2020, le imprese hanno ricercato e non trovato almeno 110mila profili Steam (Scienze, Tecnologia, Engineering, Arte, Matematica). È quanto ha messo in evidenza il vicepresidente per il Capitale Umano di Confindustria, Giovanni Brugnoli, intervenendo alla 27esima giornata nazionale Orientagiovani “Steam Space: il rinascimento della scuola italiana”, organizzata dall’associazione datoriale.

Bonomi ai giovani, seguite i sogni e non fatevi rubare il futuro

Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi ha aperto i lavori della manifestazione. «Potrei raccontarvi dell’importanza del manifatturiero italiano - ha detto -, ma il messaggio che voglio darvi oggi è uno solo: ricordavi che dovete cercare di realizzare i vostri sogni. Non permettete a nessuno di rubarvi il futuro e fate scelte che sentite vostre e che vi possono appagare in futuro». Bonomi ha invitato i giovani a «mettere tutta la forza e l'energia possibile per realizzare i propri sogni».

Steam Space per cambiare volto della scuola italiana

«In particolare - hha aggiunto - , secondo i dati Excelsior Unioncamere, tra industrie e servizi del settore privato, sono mancati all'appello 8.559 laureati in indirizzo chimico e farmaceutico e 1.699 diplomati degli Its delle Nuove Tecnologie della Vita; 31.685 diplomati Its nelle aree tecnologiche esclusi i beni culturali e le tecnologie della vita; 41.450 laureati in ingegneria elettronica/informatica e ingegnerie industriali (tra cui aerospazio, meccatronica, navale); 11.611 laureati in indirizzi artistico-umanistici e 4.158 diplomati ITS ; 9.900 profili tra le scienze matematiche, fisiche, informatiche. Mettendo insieme tutti questi numeri – ha proseguito Brugnoli - è come se sparisse di colpo l'intera città di Terni. Le competenze Steam sono le competenze del futuro, di un nuovo Rinascimento italiano. Orientare i giovani verso questa formazione – ha concluso - è necessario per colmare il gap di profili ricercati dall'industria. Per questo abbiamo pensato al concetto di Steam Space per cambiare il volto della scuola italiana», ha detto Brugnoli.