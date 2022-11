Origgio, Grunenthal investe 42 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

A distanza di cinque anni dall’acquisizione dei diritti globali dello zolmitriptan, farmaco che agisce sul dolore provocato dall’emicrania a grappolo, Grunenthal trasferisce l’intera produzione dal Regno Unito allo stabilimento di Origgio, in provincia di Varese.

La fabbrica italiana diventerà così l’unico produttore mondiale. Scelta strategica per la multinazionale tedesca, specializzata nella terapia del dolore, che ha scelto di concentrare qui anche la produzione di rosuvastatina, attiva contro il colesterolo, trasferendola da Puerto Rico e dagli Stati Uniti. Una doppia operazione che, insieme agli interventi per l’automazione e per la digitalizzazione, comporta un investimento di 42 milioni di euro in tre anni e un piano di assunzioni. Ai primi nuovi 30 addetti, si affiancheranno entro il 2025, altri 60 collaboratori. Saranno operai specializzati, ma non solo. La ricerca è rivolta anche a profili Stem, in particolare chimici e ingegneri.

Oggi lo stabilimento lombardo, che si sviluppa su una superfice di 50mila metri quadrati, conta 400 dipendenti: a questi vanno aggiunti quelli del quartiere generale di Milano della sede italiana, che sono circa 150. L’investimento servirà anche a dotare lo stabilimento di tecnologie all’avanguardia per la gestione efficiente dell’energia e per la sostenibilità ambientale, anche per tentare di controbilanciare il forte rincaro del prezzo del gas e delle materie prime. «Per noi la sede di Origgio è fondamentale – dice Victor Barbosa, head of global operations del gruppo -. Lo è non solo per le competenze tecnologiche che ha saputo sviluppare nel corso degli anni ma anche per la forte vocazione alle esportazioni».

Il 95% della produzione dello stabilimento lombardo è infatti destinata all’estero. L’impianto di Origgio ha avuto la meglio, nella scelta, sulle altre quattro fabbriche operative a livello globale, che si trovano in Germania, in Svizzera, in Cile e in Ecuador. La produzione che oggi si attesta ogni anno su due miliardi di compresse e su 4 milioni di device (sotto forma di spray nasale) sarà raddoppiata, per arrivare a quattro miliardi di compresse e 8 milioni di device. Lo stabilimento potrebbe anche avere un ruolo chiave nella produzione del resiniferatoxin, nuova molecola contro il dolore causato dall’osteoartrosi del ginocchio, una patologia degenerativa che colpisce nel mondo più di 300 milioni di persone. Il nuovo farmaco – uno di quelli allo studio – è attualmente nella fase III, vale a dire quella della sperimentazione, che coinvolge 1.800 pazienti in duecento centri collocati tra Europa, Stati Uniti, Sudamerica e Giappone. «Puntiamo sull’innovazione - conferma Giovanni Marangoni, direttore generale dello stabilimento -. Stiamo automatizzando diversi processi produttivi e contemporaneamente procediamo con la digitalizzazione attraverso le piattaforme informatiche».

La fabbrica manterrà comunque anche la produzione conto terzi, che oggi assorbe circa un quarto del totale. Il nuovo reparto dedicato allo zolmitriptan – altri mille metri quadrati – ha già comportato una prima tranche di investimento per 12 milioni, risorse necessarie a dotarlo delle tecnologie appositamente dedicate a questo farmaco e per raddoppiare la produzione. E il reparto ha già ottenuto l’autorizzazione da Aifa, l’Agenzia nazionale del farmaco. Il farmaco – il cui principio attivo è lo zolmitriptan - è stato acquisito dalla casa farmaceutica anglo-svedese Astrazeneca (si calcola che il disturbo dell’emicrania a grappolo colpisca nel mondo 75 milioni di persone). Lo stesso colosso con il quale, all’inizio del 2021, Grunenthal ha perfezionato l’accordo per rilevare il farmaco il cui principio attivo è la rosuvastatina. Per quest’ultimo però i diritti sono stati acquisiti per una trentina di mercati europei, fatta eccezione per Spagna e Regno Unito.