Oris mostra il savoir faire unendo il lusso al design Il brand ha progettato un orologio da aviatore con un nuovo movimento meccanico di Paco Guarnaccia

2' di lettura

Con l’introduzione nel mercato del nuovo modello Big Crown ProPilot X Calibre 115, Oris segna un punto importante nella sua storia presentando una versione di orologi da aviatore proiettata al futuro sia esteticamente che meccanicamente. E, infatti, questo segnatempo dal quadrante scheletrato mostra un nuovo movimento meccanico a carica manuale pensato proprio per essere ammirato da chi lo indossa. «Avevo in mente da molti anni un prodotto come questo perché la scheletratura è un’arte emozionante che dimostra cosa sai fare» racconta Beat Fischli, chief operating officer del brand svizzero.

Il momento giusto è arrivato quest’anno anche perché, continua «da tempo Oris ha l’esperienza necessaria per realizzare movimenti come il Calibro 115. Abbiamo lavorato tanto per arrivarci. Siamo cresciuti negli anni, anche perché siamo un’azienda indipendente e abbiamo la libertà di creare quello che vogliamo. Incluso un esemplare di alta gamma che rivelasse chi è Oris per il quale abbiamo impiegato circa due anni per arrivare alla conclusione del progetto».

Per il Big Crown ProPilot X Calibre 115 è stato necessario un lavoro importante anche da parte del design team: «È stata una collaborazione al 100%, ma la prima mossa è toccata all’area tecnica: lavorare alla funzionalità, definire il movimento e assicurarsi fosse tutto fattibile» spiega Fischli. La seconda poi è toccata a Lukas Bühlmann, senior designer engineer di Oris, e ai suoi collaboratori. «Ci siamo chiesti che aspetto potesse avere oggi un orologio da aviatore di lusso - aggiunge Bühlmann -. Partendo quindi dall’architettura del movimento l’idea ha preso forma. La cassa ricorda un aereo Stealth e ha un design proiettato al futuro. È anche il primo modello per piloti di Oris a non avere i numeri sul quadrante, ma è nei dettagli che mantiene il suo dna».