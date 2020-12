Orizzonti più ampi senza rinunciare ai vecchi valori di Antonio Bernardini

(Picture-Alliance/AFP)

3' di lettura

La ricorrenza del sessantesimo anniversario della firma dell’accordo istitutivo dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse) è particolarmente significativa: il 14 dicembre 1960 un gruppo di Paesi, che condividevano gli stessi valori di libertà e democrazia, firmò l’accordo che trasformava l’Oece, creata nel 1948 per amministrare il Piano Marshall, nell’Ocse. L’accordo metteva le basi per una collaborazione internazionale che ha modellato prima la ricostruzione post-bellica e poi contribuito a configurare lo sviluppo che ha portato prosperità duratura ai nostri Paesi. L’Ocse, alla quale aderiscono oggi 37 membri, ha saputo in questi decenni interpretare e realizzare quanto di meglio può offrire un’organizzazione multilaterale strutturata sul principio del confronto e dello scambio di esperienze, con un lavoro fondato sull’evidenza dei dati e la reciproca collaborazione. Il dialogo sulle scelte di politica economica e le analisi sul loro impatto sociale ha portato un indubbio beneficio nel miglioramento delle politiche pubbliche dei membri dell’Organizzazione e un utile riferimento per i Paesi non membri. Le iniziative nel campo della tutela degli investimenti, nelle politiche industriali, nel coordinamento delle politiche fiscali, nella lotta contro l’evasione, nel contrasto alla corruzione, nelle politiche per l’ambiente e nel monitoraggio dell’efficacia delle politiche educative, hanno fatto dell’Ocse una organizzazione di riferimento per la intera comunità internazionale. Il nostro Paese ne ha tratto benefici e ha contribuito in modo rilevante alle sue attività: l’Organizzazione è un punto di riferimento importante per il Governo, il Parlamento, il mondo accademico e la società civile.

Oggi l’Ocse mostra lo stesso spirito che animò i suoi primi anni, mobilitando tutte le sue energie per consentire ai suoi membri e alla comunità internazionale di prendere le migliori decisioni per affrontare gli effetti della crisi economica e sociale causata dalla pandemia. L’enorme mole di analisi prodotta dall’Organizzazione sugli effetti e sui rimedi da adottare è d’ispirazione per i governi, il G7, il G20 e l’Apec. Come 60 anni fa, l’Ocse si trova di fronte alla sfida di individuare quelle scelte fondamentali per le nostre società che consentano di riprendere la strada della crescita economica, ricucendo le pesanti lacerazioni economiche e sociali alle quali stiamo assistendo. È indubbio che solo con uno sforzo collettivo la comunità internazionale potrà superare questa emergenza e affrontare le sfide globali, tra le quali quelle dei cambiamenti climatici, delle migrazioni, della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale con l’obiettivo di realizzare società più resilienti e giuste.

Loading...

Questo modello si presta a delle riflessioni in questa fase di crisi evidente del multilateralismo. L’Ocse ha sviluppato un modello originale di cooperazione internazionale, efficace, meno istituzionalizzato e burocratizzato, che consente, a un’organizzazione con una limitata membership, di mettere intorno a un tavolo l’intera comunità internazionale su questioni sulle quali essa ha una riconosciuta leadership (per tutte, le questioni fiscali). Ma ancor prima di giungere a rapide conclusioni (che non sono facili visto che il modello di organizzazione di Paesi like-minded non è facilmente replicabile) occorre, però, riconoscere che anche l’organizzazione parigina subisce le mutate condizioni internazionali.

Solo 10 anni fa l’Ocse ipotizzava l’entrata della Russia. Oggi l’allargamento è orientato – e limitato – verso i Paesi che ne condividono i suoi valori. Con la futura adesione di Brasile, Argentina e Perù, l’Organizzazione allargherà il suo perimetro inglobando l’America Latina; con l’entrata di Romania, Croazia e Bulgaria completerà l’adesione dei Paesi dell’Ue. Ma l’Organizzazione deve puntare a ridefinire un dialogo proficuo con le grandi economie del mondo (Cina, India, Russia) cresciute al di fuori di essa. Regole comuni che consentano uno sviluppo armonioso delle relazioni internazionali e del benessere dei popoli sono nell’interesse di tutti.

Il compito di guidare l’Ocse nelle sfide dei prossimi anni spetterà a un nuovo Segretario generale. Termina il prossimo anno il mandato di Angel Gurria che in 15 anni ha saputo mietere successi e consolidare sulla scena internazionale il ruolo dell’Organizzazione. Oggi 10 candidati, tra i quali un capo di Stato, due ex Commissari europei e vari ministri, si disputano la sua posizione. Una scelta importante per i Paesi industrializzati che avranno ancora più bisogno di una guida esperta in grado di consolidare i successi del passato e di guidare i suoi membri verso una nuova e diversa fase di crescita e benessere.