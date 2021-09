Orlando: Per ora è giusto evitare l'obbligo vaccinale

7:30 Usa, pressioni su ospedali Idaho per ricoveri di non vaccinati

I responsabili della sanità pubblica dell’Idaho giovedì hanno ampliato il razionamento dell’assistenza sanitaria in tutto lo stato e i singoli sistemi ospedalieri in Alaska e Montana hanno adottato standard di crisi simili a causa di picco nel numero di pazienti Covid-19 non vaccinati che richiedono il ricovero in ospedale. Le decisioni hanno segnato un’escalation della pandemia in diversi stati occidentali che lottano per convincere le persone scettiche a farsi vaccinare. Il Dipartimento della salute e del benessere dell’Idaho ha fatto l’annuncio dopo che il St. Luke’s Health System, la più grande rete ospedaliera dell’Idaho, ha chiesto ai leader sanitari statali di consentire “standard di assistenza in caso di crisi” perché l’aumento dei pazienti Covid-19 ha esaurito le risorse mediche dello stato. L’Idaho è uno degli stati degli Stati Uniti meno vaccinati, con solo il 40% circa dei suoi residenti completamente vaccinati contro il Covid-19.