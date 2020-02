È scontro (nel governo e con Pechino) sui voli con la Cina Il ministero degli Affari esteri: «La notizia riportata dall’agenzia cinese Xinhua circa una riapertura dei voli è priva di fondamento» di Andrea Carli

Coronavirus, Borrelli: negli aeroporti nessun caso sospetto

3' di lettura

Ormai è scontro (nel governo e con Pechino) sui voli diretti con la Cina. Una nota della Farnesina ha smentito quanto riportato dalla portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying. In merito all’incontro che si è tenuto ieri, 6 febbraio, tra il vice ministro Qin Gang e l’ambasciatore italiano Luca Ferrari, la portavoce aveva riferito che in quell’occasione il diplomatico italiano aveva chiarito che l’Italia è pronta a attivare alcuni voli con il gigante asiatico.

Farnesina: riapertura voli Cina notizia infondata

Le parole della portavoce, riportate dall’agenzia cinese Xinhua, hanno spinto il ministero degli Affari esteri a pubblicare una nota che nella sostanza nega che l’Italia riaprirà i voli da e per la Cina. Una precisazione quella della Farnesina che è giunta dopo che il ministero della Salute, ovvero il più convinto sostenitore nell’ambito dell’esecutivo della necessità di sospendere i collegamenti, aveva ribadito che la linea dell’Italia non sarebbe cambiata. Di fronte al rischio di uno scontro tra il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio e il titolare della Salute Roberto Speranza, con una nota la Farnesina «nel ribadire il profondo legame di amicizia tra Italia e Cina, già manifestato attraverso molteplici attività avviate proprio dal governo italiano a sostegno del Paese asiatico in un momento delicato e complesso» ha precisato «che la notizia riportata dall’agenzia cinese Xinhua circa una riapertura dei voli è priva di fondamento».

Lo stop di Speranza

La precisazione della Farnesina è giunta dunque pochi minuti dopo quella del ministero della Salute, che ha ribadito la linea dello stop dei voli. «Si è riunita stamattina alla presenza del ministro Speranza la task force sul coronavirus nCov-2019 - si legge nella nota -. Nella riunione della task force di oggi è stato confermato che i voli tra Italia e Cina resteranno chiusi così come previsto dall’ordinanza firmata dal ministro il 31 gennaio 2020 e che si continuerà a lavorare per implementare le misure già attivate nelle ultime settimane».

La stretta in Italia

In Italia la stretta è arrivata con i primi due casi registrati a Roma, che hanno portato alla dichiarazione dello stato d’emergenza a livello nazionale, all’interruzione dei collegamenti aerei da e per la Cina ed ora ai controlli per la febbre nei nostri aeroporti per i voli internazionali, a Fiumicino anche per quelli nazionali. Francia, Gran Bretagna e Germania hanno invitato i connazionali a lasciare la Cina.

Pechino sorpresa dalla scelta italiana

La scelta italiana, unico paese in Europa e primo al mondo ad adottare il blocco completo dei voli, non è piaciuta a Pechino. In primo luogo perché va oltre le raccomandazioni dell’Oms, ma anche perché è stata fatta da un paese che, durante l’esecutivo precedente a trazione Cinque Stelle-Lega, ha sottoscritto, primo nel gruppo G7, il memorandum di adesione alla Bri (Belt and Road Initiative), il progetto infrastrutturale della Nuova via della Seta.