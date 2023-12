Orme di teorie economiche quasi dimenticate

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le opere di un economista statunitense hanno sempre avuto scarsa l’eco; eppure Herman E. Daly (1938-2022), docente universitario e senior economist della Banca Mondiale è padre dell’“economia ecologica”.

Chi voglia conoscerne il lascito culturale potrà leggere “Verso un’altra economia. Scritti per un futuro sostenibile”, a cura di Giandomenico Scarpelli (Carocci), articoli e testi di conferenze pubblicati tra il 1972 e il 2019. L’attività scientifica di questo economista “eretico” ha messo in luce come la crescita quantitativa nei paesi ricchi fosse diventata antieconomica e avrebbe portato il mondo al collasso. Ha proposto uno stato stazionario della popolazione e della ricchezza che consenta uno sviluppo qualitativo sostenibile. Fu influenzato da Malthus e Mill, e soprattutto da Georgescu-Roegen e dalla sua idea che il processo economico abbia una natura entropica, cioè trasforma risorse naturali a bassa entropia, dotate di valore, in scarti ad alta entropia; poiché la Terra ha dei limiti fisici lo sfruttamento delle risorse naturali non può procedere all’infinito, pena accelerare verso un “punto di non ritorno” (disutilità marginale).

Il sistema economico non è isolato, indipendente dall’ambiente bio-fisico circostante; la proposta innovativa era realizzare nei paesi avanzati un’economia in “stato stazionario”, con stock di popolazione e manufatti (beni di consumo e beni capitali) costanti nel tempo, stabilizzando l’input di risorse naturali prelevato dall’ambiente e l’output sotto forma di rifiuti, gas di scarico e calore. L’effetto auspicato era una miglior qualità della vita dei viventi ma soprattutto delle generazioni future. Non sarebbero condannati per sempre alla povertà i paesi poveri, continuando a crescere per un certo periodo purché il reddito e la ricchezza non siano distribuiti in modo sperequato e la popolazione non aumenti eccessivamente, pena la neutralizzazione dei benefici attesi. L’evoluzione tecnica e le modificazioni del senso etico e morale della collettività favorirebbe nel tempo il passaggio da uno stato stazionario a un altro (una distribuzione troppo diseguale del reddito e della ricchezza spezza la coesione sociale, crea instabilità finanziaria e fomenta la violenza).

Dopo quasi 40 anni, a settembre 2023 è fotografata la vicinanza ai “punti di non ritorno” (“Earth beyond six of nine planetary boundaries”, Khaterine Richardson et alii, Università di Copenhagen), aggiornamento sulla base dei criteri dell’Istituto per la resilienza dell’Università di Stoccolma e Johan Rockstrom.

Daly già affermava “La solidarietà intergenerazionale impone di riconoscere i limiti dello sviluppo sostenibile e i rischi che affronta l’umanità: 1) i tassi con cui le risorse naturali sono prelevate devono essere uguali ai tassi di rigenerazione, 2) i tassi di sversamento degli ‘scarti’ devono eguagliare la capacità naturale degli ecosistemi d’immissione. Lo scopo dell’economia è il mantenimento e il godimento della vita per un tempo lungo (non per sempre) a un livello di ricchezza sufficiente per una vita buona (non lussuosa)”. Egli contestava l’ottimismo secondo il quale la tecnologia sarebbe in grado di eliminare ogni scarsità grazie alla scoperta di risorse credute inaccessibili e di realizzare il “disaccoppiamento” tra crescita della produzione e consumo di risorse. Il vero tema è il potere nelle mani di pochi detentori della conoscenza, e ora più che l’ottimismo verso l’evoluzione della tecnologia è impellente la regolamentazione versus un’asserita libertà da vincoli che frenino il progresso. In “Etichs in Relation to Economics, Ecology and Eschatology” l’amara considerazione: “Abbiamo ipersviluppato la nostra conoscenza relativamente certa della tecnica, e lasciata sottosviluppata la nostra conoscenza del giusto scopo, meno certa ma più importante”. Non crediamo che i partecipanti alla COP 28 si siano posti le domande a cui Daly ha tentato di dare risposte; “Same goal, less time” si legge nel blog della BCE “Climate scenarios: procrastination comes at high cost”. Dopo tante schermaglie è partorito il mirabolante accordo: si “invita le parti” ad “allontanarsi gradualmente dall’uso dei combustibili fossili” e “accelerare” le azioni per la mitigazione e l’adattamento. Daly avrebbe ammonito: urgenza. Per dirla con Mauro Ceruti, non possiamo permettere che il futuro diventi la discarica del presente.



*già dirigente Banca d’Italia