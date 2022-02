Ornellaia rilancia la Vendemmia d’artista e le intese con Sotheby’s e Guggenheim

I punti chiave Ornellaia

Presentazione di Ornellaia Il Vigore, l'ultima Vendemmia d'Artista dedicata ad Ornellaia 2019, sul mercato a breve da parte della Maison d’eccellenza di Bolgheri dello storico Gruppo Frescobaldi. Come descritto dal direttore Axel Heinz «l’annata 2019 è caratterizzata da un clima molto variabile, con alternanza di freddo e pioggia e lunghi periodi di siccità e caldo. Dopo una primavera incostante e un’estate quasi perfetta, l’abbassamento della temperatura di fine settembre ha portato a vini di grande finezza e ricchezza aromatica». Sul mercato va «un vino potente, misterioso e intrigante, che al primo assaggio non svela tutte le sue sfaccettature, ma avvolge il palato nella curiosità di poterne cogliere le diverse sfumature».

Prende vita da questa ispirazione - come si legge in una nota Ornellaia - il progetto Vendemmia d'Artista, per celebrare ogni anno il carattere unico di ogni stagione. Alcune di queste pregiate etichette verranno vendute e battute all’asta online di Sotheby's programmata dal 5 al 19 ottobre 2022, per essere consegnate alle cantine di grandi collezionisti internazionali.

Dal 2019 il ricavato dell’asta è devoluto alla Fondazione Solomon R. Guggenheim a sostegno del programma innovativo Mind’s Eye. Come sottolinea Jamie Ritchie, direttore Internazionale di Sotheby's Wine, «la Vendemmia d'Artista di Ornellaia è stato un progetto pioniere, che ha visto l'unione di vino e arte con lo scopo di sostenere opere di beneficenza. Questo ottobre sarà la nostra 14° collaborazione con la tenuta su questo progetto eccezionale. Quando abbiamo iniziato questa avventura, non avevamo idea che avrebbe portato ad una proliferazione di progetti di beneficenza nel mondo del vino».

Per l'annata Ornellaia 2019 Il Vigore in evidenza la creatività di Nathalie Djurberg e Hans Berg.Gli artisti scelti hanno incentrato il loro lavoro sul tema della metamorfosi, sulla ciclicità della natura e sulla sua trasformazione, nonché sul rapporto tra l’uomo e la terra.

Le somme raccolte attraverso il progetto Vendemmia d'Artista consentono di estendere il programma ad altri musei della Guggenheim constellation (New York, Bilbao, Venezia). Così lo spiega Richard Armstrong, direttore del Solomon R. Guggenheim Museum and Foundation: «La generosità di Ornellaia ha permesso l'espansione di Mind's Eye, collegando partecipanti in tutto il mondo tramite progetti virtuali. Ciò che abbiamo imparato negli ultimi tre anni ha permesso al Guggenheim di incrementare l'accessibilità sia ai luoghi sia alle opere d'arte tramite esplorazioni multisensoriali. Siamo grati del continuo sostegno di Ornellaia».