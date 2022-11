Oro, boom di riserve per le banche centrali ma molti sono acquisti fantasma

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

È partito l’assalto all’oro da parte delle banche centrali, con un accumulo di riserve auree che l’estate scorsa è avvenuto a ritmi senza precedenti: tra luglio e settembre c’è stato un incremento di ben 399 tonnellate, una quantità addirittura più che quadrupla rispetto allo stesso periodo del 2022. Il boom ha portato gli acquisti netti del settore a 673 tonnellate nei primi nove mesi del 2022: volumi che battono ogni record (annuale) dal 1967, quando il dollaro era ancora convertibile in oro.

Ma l’aspetto più rilevante che emerge dall’ultimo rapporto del World Gold Council (Wgc) è probabilmente il fatto che nel terzo trimestre si sono perse le tracce di oltre 300 tonnellate di lingotti. La banca centrale acquirente, come fa notare Ing, è nota per appena 90 tonnellate (spiccano i volumi di Turchia, Uzbekistan, India e Qatar), ma per tutto il resto è buio assoluto: non si sa che fine abbia fatto.

Loading...

GLI ACQUISTI DI ORO DA PARTE DELLE BANCHE CENTRALI Loading...

Non si tratta di pochi lingotti, persi per un errore statistico, ma di una vera e propria montagna d’oro, “scomparsa” nei forzieri di Paesi che non hanno comunicato alcuna variazione delle riserve. Forse lo faranno in ritardo,come talvolta succede. O magari non lo faranno mai. E anche questo può succedere, soprattutto se ci sono di mezzo guerre e sanzioni.

Il sospettato numero uno per gli acquisti fantasma è infatti la Russia, anche se ci sono forti indizi anche a carico della Cina, che non brilla per trasparenza e che in passato ha diffuso in modo intermittente le informazioni sulle riserve auree e più in generale su tutto ciò che riguarda il mercato aurifero.

La banca centrale russa a fine febbraio – pochi giorni dopo l’invasione dell’Ucraina – aveva segnalato chiaramente l’intenzione di riprendere gli acquisti di oro, che aveva interrotto nell’aprile 2020 dopo aver raddoppiato le riserve auree nel giro di cinque anni (a circa 2.300 tonnellate, un quinto del totale delle riserve).