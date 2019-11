Oro, consumi fisici deboli e adesso (forse) cedono anche gli investimenti Con l’avvicinarsi di un accordo commerciale Usa-Cina e gli indici di Borsa lanciati a livelli record, il metallo non solo ha sfondato al ribasso la soglia psicologica, ma martedì 5 è arrivato a perdere il 2% scivolando sotto 1.480 dollari di Sissi Bellomo

Nelle case degli italiani c'e' un tesoretto di oro e gioielli

L’oro non è più riuscito a difendere quota 1.500 dollari l’oncia. Con l’avvicinarsi di un accordo commerciale Usa-Cina e gli indici di Borsa lanciati a livelli record, il metallo non solo ha sfondato al ribasso la soglia psicologica, ma – nella peggiore seduta da un mese a questa parte – martedì 5 è arrivato a perdere il 2% scivolando sotto 1.480 dollari.

Dopo un rally eccezionale nei primi mesi dell’anno, che a settembre l’aveva spinto al record dal 2013, l’oro nelle ultime settimane ha moderato la corsa e adesso rischia di perdere anche il sostegno degli investitori, che fino a poco tempo fa costituiva il suo unico – benché fortissimo – baluardo.

Secondo il World Gold Council nel terzo trimestre la domanda di oro per investimento era più che raddoppiata (a 408,6 tonnellate). Per due terzi si è trattato di acquisto di Etf, il cui patrimonio complessivo ha raggiunto il record storico di 2.855 tonnellate. Tra luglio e settembre ci sono stati flussi positivi per 258,2 tonnellate, i più intensi da quasi tre anni.

Nel trimestre dei record, tuttavia, ogni altra fonte di domanda mostrava già segni evidenti di debolezza. Rispetto a un anno prima l’acquisto di barre e monete risultava dimezzato. Le banche centrali avevano continuato ad accumulare riserve auree a un ritmo sostenuto (156,2 tonnellate), ma inferiore del 38% rispetto al record storico del terzo trimestre 2018.

Anche i consumi in gioielleria non sono andati bene: a livello globale c’è stato un calo del 16% (a 460,9 tonnellate). Ma la frenata è stata molto più accentuata nei mercati chiave dell’Asia, area da cui continuano ad arrivare segnali di debolezza.