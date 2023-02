Oro, domanda al record dal 2011: acquisti «colossali» delle banche centrali

Ascolta la versione audio dell'articolo

Acquisti di oro «colossali» da parte delle banche centrali – quasi triplicati in un anno, per un valore di circa 70 miliardi di dollari – hanno trainato la domanda del metallo al record da oltre un decennio. Le stime del World Gold Council (Wgc) a consuntivo del 2022 confermano una tendenza in corso da tempo, ma che è letteralmente esplosa negli ultimi mesi.

L’accumulo di riserve auree, concentrato soprattutto nei Paesi emergenti, è cominciato dopo la grande crisi del 2008-2009, ultimo periodo in ...